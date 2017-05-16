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Ретропикап из Isuzu Trooper и ГАЗ-51 собрал житель Бишкека

16.05.2017 22:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Машина собрана на полноприводной платформе Isuzu Trooper, на нее установлена кабина от грузовика ГАЗ-51 и самодельный кузов, передает Sputnik Кыргызстан.

Ретропикап из Isuzu Trooper и ГАЗ-51 собрал житель Бишкека
© Фото: Facebook / Вадим Кученков
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Мастер рассказал, что машину он в течение нескольких лет собирал вместе со своими сыновьями.

"Ретромобиль — мой первый опыт разработки транспортных средств, но, надеюсь, не последний", — рассказал Ахмедов в интервью агентству.

Под капотом у пикапа — трехлитровый дизель Isuzu. Кузов — полностью оригинальный, его внутренности и верх бортов отделаны орехом. Салон машины также собран вручную.

Ахмедов также отметил, что хотел бы построить несколько необычных автомобилей для своих сыновей.

 
 
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Житель столицы Кыргызстана Равшанбек Ахмедов собрал ретроавтомобиль на базе японского внедорожника и советского грузовика. Смотрите на видео, как выглядит...

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