Ретропикап из Isuzu Trooper и ГАЗ-51 собрал житель Бишкека

Машина собрана на полноприводной платформе Isuzu Trooper, на нее установлена кабина от грузовика ГАЗ-51 и самодельный кузов, передает Sputnik Кыргызстан.

Мастер рассказал, что машину он в течение нескольких лет собирал вместе со своими сыновьями.

"Ретромобиль — мой первый опыт разработки транспортных средств, но, надеюсь, не последний", — рассказал Ахмедов в интервью агентству.

Под капотом у пикапа — трехлитровый дизель Isuzu. Кузов — полностью оригинальный, его внутренности и верх бортов отделаны орехом. Салон машины также собран вручную.

Ахмедов также отметил, что хотел бы построить несколько необычных автомобилей для своих сыновей.