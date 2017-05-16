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Витебский ювелир сделал модель "Иосифа Сталина" из серебра

16.05.2017 21:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ювелир признается, что на этот проект его вдохновила история Челябинского тракторного, где создавался "Зверобой" ИС-2.

Витебский ювелир сделал модель "Иосифа Сталина" из серебра
© Sputnik. Эмиль Садыров
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На модель танка у мастера ушло 785 дней, 208,45 грамма серебра и два бриллианта весом в 0,7 карата.

По словам Жизневского, проект целиком некоммерческий и призван напомнить о том, чего стоила наша мирная жизнь. Танк был готов ко Дню Победы.

ИС-2 ("Иосиф Сталин") выпускался с 1943 по 1945 годы и являлся самым мощным советским танком времен Второй мировой войны. Эти танки, пережив модернизацию, состояли на вооружении сначала советской, а затем и российской армий до 1995 года.

 
 
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Масштабную модель танка ИС-2 из серебра сделал ювелир из Витебска Андрей Жизневский. Смотрите на видео, как создавалась копия легендарного танка.

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