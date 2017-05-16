Ювелир признается, что на этот проект его вдохновила история Челябинского тракторного, где создавался "Зверобой" ИС-2.



© Sputnik. Эмиль Садыров Ретропикап из Isuzu Trooper и ГАЗ-51 собрал житель Бишкека

На модель танка у мастера ушло 785 дней, 208,45 грамма серебра и два бриллианта весом в 0,7 карата.

По словам Жизневского, проект целиком некоммерческий и призван напомнить о том, чего стоила наша мирная жизнь. Танк был готов ко Дню Победы.

ИС-2 ("Иосиф Сталин") выпускался с 1943 по 1945 годы и являлся самым мощным советским танком времен Второй мировой войны. Эти танки, пережив модернизацию, состояли на вооружении сначала советской, а затем и российской армий до 1995 года.