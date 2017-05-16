Как поддержать отечественную ИТ-отрасль: бизнес предлагает упростить документооборот





Деловое сообщество выступает за совершенствование законодательства документооборота при совершении сделок в цифровой среде.

На прошлой неделе эксперты и представители органов государственного управления обсудили во время круглого стола вопросы по совершенствованию законодательства Беларуси в сфере налогообложения и документооборота в IT-отрасли.

По признанию экспертов, сегодня нужно работать над улучшением условий ведения бизнеса для сферы ИТ, в том числе, пытаясь создавать еще более лучшие условия, чем в странах-соседях.

«Беларусь может стать одной из передовых стран в плане ИТ. Поэтому ключевая задача на сегодняшний день – создать такие условия внутри страны, чтобы наши ИТ-компании не уезжали в Россию, Польшу, Литву, чтобы прекратилась миграция высококвалифицированных ИТ-кадров за рубеж», – отметил Председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Владислав Щепов.

По признанию экспертов, одной из основных проблем, с которыми сегодня сталкиваются начинающие компании ИТ-сектора, желающие заниматься экспортом-импортом товаров и услуг, является вопрос документооборота.

Как заметил представитель компании «Эрнст энд Янг» Василий Бабарико, сегодня согласно белорусскому законодательству, внешнеэкономическая сделка требует заключения договора в письменной форме. И при нарушении простой письменной формы, отметил эксперт, сделка признается недействительной и ничтожной.

«Почему законодатель настолько сурово продолжает настаивать на данной норме, мне непонятно», – признает эксперт.

«Что же касается первичного учетного документа, подтверждающего передачу либо получение услуг, уже набил оскомину вопрос по поводу собственноручных подписей лиц, участвующих в составлении документа. Тема эта обсуждается уже около пяти лет, но воз поныне там. Сложность в том, что чаще всего иностранные контрагенты вообще не понимают, зачем это нужно, зачем что-то подтверждать. Часто полученные документы от иностранных компаний, таких как Apple, Microsoft, очень сложно применить с точки зрения налогообложения», – рассказал Бабарико.

Кроме этого, уточнил он, отсутствие первичного учетного документа может привести к большим налоговым последствиям.

Светлана Грицук, директор по вопросам налогообложения и права компании «Эрнст энд Янг», привела в пример Указ 488, который, на ее взгляд, дает свободное поле для контролирующих органов. По словам эксперта, в случае, если у компании не должным образом оформлен первичный документ, сделка будет признана ничтожной, то есть не имеющей юридическую силу.

«И в данном случае, что самое интересное, согласно данному указу, полученные денежные средства, даже несмотря на то, что выручка уже была налогооблагаемой, будут признаны внелицензионным доходом и будут включены в налоговую базу для налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, если НДС применим», – рассказала Светлана Грицук.

Как заметил генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев, учитывая данные обстоятельства, не следует удивляться тому факту, что многие белорусские ИТ-компании переезжают в другие страны. Поскольку, по его словам, есть и более выгодные налоговые режимы, а также страны, где по документообороту получается понятно и прозрачно работать».

Почему бизнес уже изначально злоумышленник

В целом, считает деловое сообщество, в данных вопросах бизнес рассматривается в Беларуси не как достойный участник экономического общества, а как потенциальный злоумышленник, как тот, который когда-нибудь что-нибудь нарушит.

«Мы здесь не говорим и о тех компаниях, которые совершают нечестные сделки, о классических уклонениях от уплаты налогов в рамках уголовного преступления, которые, безусловно, имеют место быть, – сказал Бабарико. – Понятно, что правоохранительные органы должны такие действия пресекать».

Однако, по мнению эксперта, 90% бизнеса, которые желают честно, быстро, удобно работать, не должны терпеть различные издержки ради 10% правонарушителей.

С ним полностью согласен и шеф-редактор журнала «Юрист» Максим Половинко. Он подчеркнул, что белорусские контролирующие органы должны работать с конкретными сделками, конкретными нарушителями, а не вводить презюмируемые нарушения.

Как заметил Дмитрий Ананьев, контрольно-надзорная деятельность должна сконцентрироваться не на принципах превентивности, то есть недопущения нарушений, а на латентных правонарушениях и крупных махинациях.

Чего хочет бизнес?

Подводя итоги круглого стола, белорусское профессиональное сообщество обратило внимание на то, что сегодня законодательство просто не успевает за темпами развития сферы ИТ.

Признавая проблему межгосударственного обмена электронными документам, эксперты настаивают на пересмотре на законодательном уровне последствий несоблюдения простой письменной формы внешнеэкономической сделки.

«Все понимают, что заключить письменный договор с компанией из Англии, и даже Польши, очень сложно, поэтому сегодня необходимо более широко использовать инструменты электронного обмена, электронных документов», – подытожили представители бизнеса.

Следует отметить, что в самое ближайшее время при участии профессионального сообщества будет сформулированы более конкретные предложения по совершенствованию законодательства в сфере налогообложения и документооборота в IT-отрасли, которые в последующем будут направлены в Парламент Беларуси.