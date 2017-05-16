Apple зарегистрировала патент на новый дисплей со сканером отпечатков пальцев

Компания Apple продолжает регистрировать патенты на разные изобретения в области мобильных устройств. 16 мая стало известно о регистрации патента на безрамочный дисплей и встроенный в него сканер отпечатков пальцев Touch ID.

В этот же день в Сети появились новые рендеры предположительно iPhone 8, в экран которого интегрирована кнопка "Домой", а на задней стеклянной панели расположен вырез для беспроводной зарядки.

Напомним, выход iPhone 8 должен произойти осенью нынешнего года. В то же время циркулируют слухи о проблемах с реализацией некоторых новых технологий, из-за которых продажи смартфона и даже его премьеру могут перенести на начало 2018 года.