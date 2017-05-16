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Шарапова снялась с турнира в Риме
Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира серии «Премьер» в Риме с призовым фондом 2 775 745 долларов.
В матче второго круга против хорватки Мирьяны Лучич-Барони (№ 16 рейтинга WTA), при счете 4:6, 6:3, 2:1 она отказалась от борьбы в третьем сете.
Шарапова просила медицинский перерыв при счете 1:0 в третьем сете и через некоторое время вернулась на корт и продолжила игру. Однако затем все же снялась с турнира из-за повреждения левого бедра.
Накануне матча против Лучич-Барони стало известно, что
Лучич-Барони выступила с резкой критикой выдачи Шараповой специальных приглашений в основную сетку престижных турниров.
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Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира серии "Премьер" в Риме с призовым фондом 2 775 745 долларов.
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