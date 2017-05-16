Футболка раздора: кому мешают растянутые майки?

В последнее время в новостной ленте зачастили подборки звезд, которые в обычной жизни выглядят не так сногсшибательно, как в кино или на красной ковровой дорожке. А то и откровенно плохо — кое-кого, не тушуясь, сравнивают с бродяжками.

Как будто это что-то плохое. Шок, жесть, сенсация.

Отличная тема, да — всегда и везде, будь то утренний променад за свежим хлебом или вечерняя пробежка в лесу, выглядеть одинаково прекрасно.

Да ладно звезды, от нас от всех требуют того же.

Мы поколение, воспитанное на том, что даже мусор надо выносить при полном параде, потому что мало ли.





Все еще принято встречать по одежке и внешнему виду в целом, то есть если у вас зеленые волосы и пять колец в носу, то разве вы можете быть стоящим специалистом и претендовать на «нормальную» должность, например. Недавно громко обсуждали тему, могут ли в банках работать сотрудники с татуировками. Как будто татуировка изменяет молекулярную структуру хромосом.

Слишком много внимания уделяется внешнему виду. Слишком много нелепых правил и инструкций существует. Слишком много подборок в духе «Как нельзя одеваться» и «Какие вещи обязательно нужно выбросить вон» — потому что они оскорбляют чувство прекрасного окружающих. Сколько копьев сломано на тему кроссовок, вырвавшихся из спортивных залов на улицы города. Сколько споров и истерик вызывают спортивные штаны, пытающиеся сделать то же самое.

Начинать новую жизнь советуют именно с того, чтобы выбросить вон все удобные растянутые футболки и купить красивую домашнюю одежду. А я люблю, например, именно старые растянутые футболки, для меня они очень даже красивые.





Или вот известная журналистка, блогер Алина Фаркаш, уехавшая из России в Израиль, написала недавно на своей странице в фейсбуке, что ей позвонили из школы, где учится ее сын, и сказали, чтобы перестали мучить мальчика джинсами («он же не на прием к английской королеве ходит»), а купили ему мягкие спортивные шорты на резинке, которые позволят ему бегать, прыгать и сидеть на полу в разных удобных позах. А нашему мальчику в белорусской школе полгода доказывали, что зеленый цвет джемпера в учебном процессе недопустим, а мы упорно пытались его отстоять.

Разве нас учили думать о собственном комфорте?

И тут же в ленте очень кстати подняли тему: надо ли, приходя домой, переодеваться в домашнее. Притом скорее в контексте недоумения: зачем это нужно, мол, а что у вас для дома что-то такое ужасное, грязное, рваное, растянутое, что в нем на улицу выйти нельзя и нужно специально переодеваться?

Ну, личное дело каждого, конечно, но есть нюансы. Начать с того, что рабочая одежда у каждого своя, и если в офисе вы ходите в костюмах и галстуках, то, может, и не очень удобно оставаться дома в них же. Многие говорят о том, что прийти домой и переодеться — это банально ритуал перехода из рабочего режима в домашний, который помогает им расслабиться. Для кого-то это вопрос гигиены — неприятно сидеть на любимом диване в тех же брюках, в которых был на работе, какими бы удобными эти брюки ни были. Кроме того, дома ты же не только красиво с книжкой на диване лежишь, но и делаешь кучу бытовой работы: убираешь за котом или варишь борщ, например, что тоже подразумевает определенный комфорт телодвижений, а не кожаную юбку в пол.





Так что не все так однозначно, конечно. Тем не менее вот это вот четкое разделение одежды на «домашнюю» и «на выход», которое большинству из нас прививали с детства, ограничивает нас, еще больше подчеркивая, что выходить из дома нужно, непременно принарядившись.

Даже зайдя на сайт известного производителя товаров для детей, чтобы купить племяннице кеды, с удивлением обнаружила два раздела — «обувь на выход» и «обувь на каждый день». Это для годовалых малышей-то. Вот так оно все и начинается.

Все эти нагромождения правил ограничивают, сужают возможности и в конечном счете мешают жить.

Периодически кто-то уезжает в Европу и со смесью удивления, недоумения и восторга пишет о том, что соседи спускаются утром выпить кофе в ближайшее кафе прямо в пижаме, например. Может, потому что комфорт превыше всего и плевать на чужое мнение, и понятие «дом» гораздо шире собственной квартиры?

Это не значит, конечно, что всем нужно ходить в растянутых футболках. Это значит, что ходить нужно в том, в чем удобно или нравится именно вам. Можно носить дома пиджаки и галстуки, можно ходить в магазин за хлебом в красивом платье и на шпильках, а можно в растянутой футболке.

Ну правда, кому это мешает?

Разнообразие, комфорт и немного больше свободы — это прекрасно. Как будто в жизни и без того мало проблем, чтобы еще бояться выбежать за хлебом в домашних штанах.