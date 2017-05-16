Астролог о "серединном времени" в мае: браки будут удачными /

Нередко каждый из нас задается вопросом, возможно ли изменить свою судьбу. С точки зрения астрологии, со свободой и судьбой связаны затмения. Это время, когда нет выбора и нужно исполнять то, что должно, рассказал астролог Вячеслав Бонча на радио Sputnik Беларусь.

"Но есть другое время — серединное между затмениями. Оно характеризуется, с одной стороны, свободой, но в это же время в нашу жизнь вмешивается провидение, могут происходить изменения в циклических закономерностях. Это может происходить 2-3 раза в год", — рассказал астролог.

В этом году уже прошли февральские и мартовские затмения, и еще предстоят затмения в августе. Таим образом, серединное время выпадает на май. Точные даты приходятся на 10, 17, 18 и 25 мая, плюс-минус три дня — практически весь месяц. В серединных точках времени отсутствует человеческий контроль над событиями. Но нужно ли бояться этого периода? Астролог считает, что нет. Скорее, необходимо наблюдать за обстановкой и соблюдать общепринятые правила.



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"Скажем, дата 17-18 мая отмечена соединением Солнца с Белой луной (Селеной) в Тельце — это значит, что нужно сохранять гармонию и семью. Это время особенное по сравнению с другими, как с точки зрения событий, так и с моральной стороны. Стоит повременить в это время с крупными сделками и покупками. А вот заключенные в это время браки в большинстве своем будут удачными", — рассказал Бонча.

Стоит быть внимательнее людям, рожденным в период с 7 по 28 мая и особенно 17, 18 и 25 числа. У этих людей год может быть непредсказуемым — им лучше не строить далеких планов, а жить обычной жизнью. В противном случае нужно приготовиться к подаркам судьбы.

В указанный период астролог советует не начинать новых дел, они могут выйти из-под контроля и будут иметь непредсказуемые последствия. Также вероятны аварии и катастрофы, поломки техники или аварии, связанные с человеческим фактором. В житейском плане стоит обратить внимание на соблюдение элементарной техники безопасности дома или на производстве. Это поможет избежать неприятностей.

"Ближе к концу месяца, в районе 25 мая, стоит воздержаться от заключения контрактов и договоров. Тот, кто решит сделать большие ставки, должен приготовиться к тому, что события пойдут с точностью до наоборот. Я не рекомендовал бы брать в эти дни кредиты. Не стоит и бросать слова на ветер", — добавил астролог.

Сейчас мы максимально удалены от затмений, и это время содержит как максимум свободы для личности, так и максимальную непредсказуемость. Успех будет способствовать людям творческих профессий. Не исключен и некоторый подъем рождаемости. А в целом для характеристики поведения в нынешнем мае отлично подойдет самый краткий афоризм, принадлежащий Козьме Прудкову: "Бди"!

Полную версию беседы с астрологом Вячеславом Бончей слушайте на радио Sputnik Беларусь.