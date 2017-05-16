«Шестнадцатый месяц моей борьбы со своею «плотью». Общий потерянный вес превысил 65 килограммов. Не могу поверить! Было время, когда вес стоял на месте. Мне становилось немного не по себе, но благодаря упорству, новой методике питания и физическим нагрузкам я сново в строю… И это ещё не конец! Не устану повторять: «Спасибо, Иисус! Спасибо за силу воли, которую Ты даёшь. Благодарю за желание бороться над собой. Ведь меняется не только мой вес, но и моя жизнь!» — так начинает свой рассказ на странице в социальной сети 23-летний учитель французского языка, воспитатель в школе-интернате и христианский певец из Молодечно Роман Русый.





Ел каждый день фастфуд и запивал колой

Роман рассказывает, что никогда не был худым, в школе весил чуть больше ста килограммов, но его всегда устраивало свое тело и размер одежды. Обидных моментов, связанных с весом, не помнит — не было, а вот забавные случались, например, не хватило места в самолете.

— Резкий набор веса начался во время учебы в лингвистическом университете, — вспоминает Роман. — Мне было лень готовить себе обеды, ужины, а деньги были. Я заходил в любой отдел готовой продукции сети магазинов и покупал продукты: пиццу, булочки, пирожные и обязательно колу — ее пил литрами. Дома под сериал или американский фильм все это потреблял. Быстрая еда на ходу — это вообще про меня. Даже сегодня я не очень люблю засиживаться за столом.

Помню, как-то пел в церкви, а люди подходили к деду с советами: «У тебя классный внук, не курит и не пьет, и у него правильные мысли, но скажите, что ему надо бы похудеть». Я не обижался на них и не обращал внимания.

— Когда приехал по распределению в родной город, то мой вес достиг критической отметки в 173 килограмма. Носил пиджак 8 ХL, купить который можно за большие деньги на «Ждановичах» всего в нескольких палатках. Носил этот пиджак на все случаи жизни.





Однажды задумался: а не сахарный ли диабет у меня? Ведь в моем рационе много сладкого, а двигаюсь мало. Я панически боялся шприцев и докторов, но все-таки решился сдать анализы. Подозревал, что при положительном ответе семья будет огорчена, я начну борьбу не с лишним весом, а с болезнью. Я был накручен этой мыслью. Терапевт направил меня к эндокринологу, когда пришло время узнать анализы, помню, как тряслись руки и ноги от ожидания, но доктор меня обрадовала: уровень сахара 3,5 — все прекрасно. Тогда для полного успокоения души она предложила сделать глюкозную сетку. Более глубокий анализ показал, что со мной все хорошо.

Бог дал мне шанс изменить жизнь





— И тогда я понял, как бы это помпезно ни звучало: Бог дает мне еще один шанс изменить себя, изменить вес, прийти в приемлемую норму. Ведь в тот момент я отчетливо понимал, что еще немного такой жизни, и я могу заработать любую болезнь. Помню, как шел к машине и говорил: «Господи, я не хочу сорваться, помоги мне, пожалуйста, я не обладаю некой особенной силой воли!»

— В итоге отвел себе две недели на прежний образ жизни: обошел все любимые кафе и наелся любимого фастфуда. Это психологическая точка — дать себе время на употребление продуктов, которые долго не попробуешь. С понедельника я вошел в свою новую активную жизнь. В новой жизни меня ждали 3−4 приема пищи в день: гречка и другие каши без соли и сахара на воде, куриная грудка, салат без заправок, овощи, фрукты и многое другое. Я исключил все сладкое, мучное, макароны, все газированные напитки, пирожные, картофель, жареное мясо.

В этот же период Роман обратился к онлайн-программе «Жиросжигатель» Никиты Данько, где большой компанией тренировался и шел к своей цели. Благодаря этой программе Роман подключил тренажерный зал с тренером и активные спортивные игры. На таком рационе и с такими нагрузками молодой человек за год потерял 53 килограмма. Потом наступил эффект плато — вес остановился.

— И тогда я решил перейти на сбалансированный прием белков, жиров и углеводов. Сейчас вес уверенно идет вниз, а моя крайняя цель диеты — 100 кг.





Роман утверждает: чтобы не стать «хлюпиком», нужно активно подключать спорт.

— Мой понедельник — самый насыщенный день на события — выглядит так:

7.30 - гречка (70 граммов в сухом виде), два отварных яйца, 10−15 граммов любых орехов. Потом я еду на велосипеде на работу 11.00 — большое яблоко 12.10 — 13.40 - работаю в фитнес-зале с инструктором 14.00 — гречка (50 граммов в сухом виде), отварная грудка и овощной салат без заправок Еду на велосипеде в школу-интернат для детей с нарушением слуха 16.00 - яблоко, апельсин или ананас 18 .00 - творог, 200 граммов, жирностью не более 2%, без сахара и сметаны. Могу добавить киви. 21.15 — баскетбол с друзьями

Благодаря диете стал откладывать на путешествия





Роман еженедельно занимается тайским боксом, делает кардиотренировки, играет в бадминтон, футбол, четыре часа по субботам молодой человек проводит в бане.

— Считаю это важным этапом моей здоровой жизни. На самом деле в похудении нет никаких особых хитростей, просто нужно исключить вредную еду и много двигаться. Научиться расценивать еду не как источник удовольствия, а как источник жизни и энергии на день.

— Велосипед у меня появился только в мае прошлого года. Выехал сразу из магазина на велосипеде и почувствовал невероятное удовольствие: ветер дует, ты в позитивном настроении. Для меня было открытием то, что я сажусь на велосипед, а он не ломается. Сейчас для меня велосипед — это экономичный и полезный способ передвижения — мое транспортное средство вместо машины.

Побывал на «Первом» у Малахова





— Свою историю я рассказал в августе прошлого года на страницах социальной сети программы «Пусть говорят». Сделал это, как говорится, ради того, чтобы просто рассказать и поделиться своим опытом. В марте этого года мне позвонили и предложили стать участником передачи. Я конечно, согласился. Это тоже своеобразная мотивация, когда на тебя смотрят десятки людей, а с телеэкранов — миллионы. После участия в передаче мне начали писать хорошие слова незнакомые люди, а для меня это дополнительный стимул совершать добрые дела и жить как-то правильно.

Женское внимание

— Я не ищу вторую половину сейчас. Если в кого-то влюблюсь, то будет классно. Моя христианская позиция такова, что моя любовь одна и на всю жизнь. Пока я работаю над тем, чтобы стать лучше в духовном и материальном плане. В целом в жизни поменялось очень многое. Из пассивного человека, который лежал и ел, я стал активным и начал получать удовольствие от результата. Если я ничего не делаю и лежу как тюлень, то чувствую, что полнею.

— Сейчас я даже могу отложить из зарплаты деньги, чтобы потом поехать в Европу и отдохнуть. Ранее все финансы уходили на то, чтобы посидеть в кафе, поесть шашлыков и пиццы. В покупке одежды появилось много возможностей. Могу позволить себе узкие штаны и приталенные рубашки, чего не мог бы позволить ранее. Потому что это смотрелось бы глупо, особенно этот выпирающий шарик вместо живота.

— Среди родных нет толстых. Мама у меня стройная, ходит в зал, занимается степом и посещает бассейн. Я не устаю говорить спасибо семье, которая меня всячески поддерживает. Особенно бабушке Вере Михайловне, благодаря которой на столе меня всегда ждет диетическое блюдо. Поддержка родных — это основа всяческих побед, и надо собой тоже.

Стал идейным вдохновителем для друга-дизайнера





Роман вспоминает, что в обществе иногда шутили по поводу его веса, а сейчас он для многих стал примером для подражания. Впрочем, как и его друг, дизайнер сумок Евгений Бычковский, который не только худеет, но и готовит к выпуску видеоблог о похудении.

— Дружим с Романом давно, еще со времен учебы в теологическом институте, — рассказывает дизайнер Евгений Бычковский. — Сейчас он мой идейный вдохновитель. Он был таким толстым, невероятно просто! Его фотографии в интернете — неправда. Он худее на них. Я всегда рядом с ним спокойно себя чувствовал и знал: Женя, можешь не волноваться, есть люди толще тебя.

Полтора года назад два друга одновременно сели на диету. Евгений сбросил 15 килограммов и остановился. Работа не статичная, разъезды, командировки.





— Уже позже, наблюдая за результатами Ромы, я начинал понимать, что я — человек, который всегда старается достигать результатов, мотивировал всегда Рому на успех, а по большому счету, он «уделал» меня. И я подумал, что это хороший повод для вдохновения.

— Сейчас Рома для меня куратор, который разработал под меня диету. Следит за ней, за ее выполнением, за статистикой по похудению. По роду своей публичной деятельности мы начали снимать шоу, своеобразный влог (видеоблог). Мне показалось, что если я сделаю свое похудение публичным, то у меня не будет возможности сойти с дистанции. А также в этом есть много плюсов: худею сам, получаю поддержку и поддерживаю худеющих зрителей.

— Уже сбросил 15 быстрых килограммов. Моя цель — 80 кг, общий вес, от которого хочу избавиться — 74. Своей цели хочу достигнуть за год.

— Я решил доверится Роману, а не фитнес-тренеру или диетологу, потому что он мой хороший друг, а друзьям принято верить. Во-вторых, он показал результаты — это самое явное и очевидное основание. Есть ситуации, когда человек плохо ест, а мой бизнес меня хорошо кормит. Раньше пища была для меня удовольствием. Сейчас я чувствую себя, как в первом классе, как будто мама кормит под наблюдением диетическими правильными продуктами. Странное ощущение.

— До школы я был худым. Когда перестал заниматься велоспортом, стал больше работать за швейной машинкой, ездить за рулем авто или проводить время за компьютером, то родственники стали говорить: ты жирный! И вот благодаря результатам Ромы я поверил в свои силы.