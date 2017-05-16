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В первом квартале Беларусь опередила Италию по объемам импорта российского газа

17.05.2017 09:05 — Разное | Ежедневник  
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В первом квартале Беларусь опередила Италию по объемам импорта российского газа

novostidny.ru

Беларусь вошла в тройку крупнейших потребителей российского газа, приобретя у «Газпрома» в первом квартале текущего года 5,6 млрд куб. метров.

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По объему закупленного в России газа Беларусь обошла Италию, которая сократила импорт с 6,364 млрд до 5,184 млрд куб. метров. Импорт Беларусью тоже уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в страну поступил 5,641 млрд куб. метров газа.     

Первое место по потреблению российского газа на протяжении последних лет удерживает  Германия. В первом квартале эта страна нарастила импорт почти на 2,5 млрд куб. м. (с 12,050 млрд до 14,495 млрд куб. м), во многом обеспечив прирост объемов поставок «Газпромом» в дальнее зарубежье. Они выросли с 44,357 млрд до 50,052 млрд кубометров. Также заметно увеличилось потребление «газпромовского» ресурса у второго по величине его импортера — Турции. Объемы импорта в эту страны выросли с 6,419 млрд до 8,108 млрд куб. метров.

Среди западноевропейских покупателей объемы импорта российского газа нарастили также Польша, Франция, Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия, сократили – Великобритания, Италия, Нидерланды, Финляндия.

В первом квартале выросли объемы поставок газа «Газпрома» и на постсоветском пространстве. Если в этом периоде в 2016 году страны бывшего СССР приобрели 10,179 млрд кубометров газа, то в 2017 году – 11,594 млрд кубометров.

Прирост в этом регионе обеспечил Казахстан, который вошел в топ-10 крупнейших потребителей российского газа, а также Украина (поставки выросли с 0,995 млрд до 1,109 млрд куб. метров), Молдова, все страны Балтии, Армения, Грузия, Кыргызстан. Меньше, чем в прошлом году, купили газа Беларусь и Южная Осетия.  

Крупнейшие потребители российского газа в 1 квартале 2017г.

Страна

Объем импорта в 1 квартале 2017г., в млрд куб. м

Объем импорта в 1 квартале 2016г., в млрд куб. м

1

Германия

14,495

12,050

2

Турция

8,108

6,419

3

Беларусь

5,600

5,641

4

Великобритания

5,367

5,550

5

Италия

5,184

6,364

6

Польша

2,927

2,870

7

Франция

2,763

2,400

8

Австрия

1,900

1,018

9

Казахстан

1, 621

1,369

10

Чехия

1,233

1,103

 По данным отчета ПАО «Газпром»

 
 
Ссылка на источник 43
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Беларусь вошла в тройку крупнейших потребителей российского газа, приобретя у «Газпрома» в первом квартале текущего года 5,6 млрд куб. метров.

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