В первом квартале Беларусь опередила Италию по объемам импорта российского газа

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Беларусь вошла в тройку крупнейших потребителей российского газа, приобретя у «Газпрома» в первом квартале текущего года 5,6 млрд куб. метров.

Впереди нашей страны только Германия и Турция, сообщает «Завтра твоей страны» .

По объему закупленного в России газа Беларусь обошла Италию, которая сократила импорт с 6,364 млрд до 5,184 млрд куб. метров. Импорт Беларусью тоже уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в страну поступил 5,641 млрд куб. метров газа.

Первое место по потреблению российского газа на протяжении последних лет удерживает Германия. В первом квартале эта страна нарастила импорт почти на 2,5 млрд куб. м. (с 12,050 млрд до 14,495 млрд куб. м), во многом обеспечив прирост объемов поставок «Газпромом» в дальнее зарубежье. Они выросли с 44,357 млрд до 50,052 млрд кубометров. Также заметно увеличилось потребление «газпромовского» ресурса у второго по величине его импортера — Турции. Объемы импорта в эту страны выросли с 6,419 млрд до 8,108 млрд куб. метров.

Среди западноевропейских покупателей объемы импорта российского газа нарастили также Польша, Франция, Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия, сократили – Великобритания, Италия, Нидерланды, Финляндия.

В первом квартале выросли объемы поставок газа «Газпрома» и на постсоветском пространстве. Если в этом периоде в 2016 году страны бывшего СССР приобрели 10,179 млрд кубометров газа, то в 2017 году – 11,594 млрд кубометров.

Прирост в этом регионе обеспечил Казахстан, который вошел в топ-10 крупнейших потребителей российского газа, а также Украина (поставки выросли с 0,995 млрд до 1,109 млрд куб. метров), Молдова, все страны Балтии, Армения, Грузия, Кыргызстан. Меньше, чем в прошлом году, купили газа Беларусь и Южная Осетия.

Крупнейшие потребители российского газа в 1 квартале 2017г.

№ Страна Объем импорта в 1 квартале 2017г., в млрд куб. м Объем импорта в 1 квартале 2016г., в млрд куб. м 1 Германия 14,495 12,050 2 Турция 8,108 6,419 3 Беларусь 5,600 5,641 4 Великобритания 5,367 5,550 5 Италия 5,184 6,364 6 Польша 2,927 2,870 7 Франция 2,763 2,400 8 Австрия 1,900 1,018 9 Казахстан 1, 621 1,369 10 Чехия 1,233 1,103

По данным отчета ПАО «Газпром»