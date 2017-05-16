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На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

17.05.2017 09:00 — Разное | Ежедневник  
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На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

rus.delfi.ee

Последней в стадию плей-офф пробилась одна из сборных–хозяек Германия, в упорной борьбе в серии буллитов переигравшая Латвию – 4:3.

Таким образом, борьбу за медали продолжат США – Финляндия, Россия – Чехия, Швейцария – Швеция, Канада – Германия.

Матчи ¼ финала пройдут 18 мая.     

 
 
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Последней в стадию плей-офф пробилась одна из сборных–хозяек Германия, в упорной борьбе в серии буллитов переигравшая Латвию – 4:3.

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