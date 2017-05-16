Все дороги ведут в Минск: почему от большой головы ногам покоя нет

Есть такая шутка: если сложить стодолларовую купюру пополам, то получится площадь жилья в Москве, которую можно на нее купить. Конечно, в Минске ситуация с ценами на квартиры еще не столь катастрофична. Однако, несмотря на многолетние повторения заклинания о том, что квадратный метр должен стоить соизмеримо со средней зарплатой, уравнять эти два показателя никак не получается. График цены на столичный "квадрат", пусть и с небольшой задержкой, повторяет все взлеты и падения, происходившие с получкой среднего минчанина в последние годы, и все еще остается примерно вдвое ее выше. Догадываетесь, почему? В Минске работа, деньги и вузы…



© Sputnik Виталий Аньков Распределение: куда выпускнику податься?

Когда зовет столица

Когда после Первой мировой войны распалась Австро-Венгерская империя, Австрия осталась небольшой страной со столицей, в которой жила почти треть населения. Современники предрекали коллапс новообразованному государству, называли его уродливым карликом с огромной головой и советовали срочно начать расселение Вены. В результате сейчас там горожан меньше, чем было сто лет назад, и диспропорция с населением всей страны сократилась.

К сожалению, у нас активно идет процесс обратный. Среди европейских стран только в Беларуси "голова" раздувается до невероятных размеров. И, главное, она все продолжает расти. За последний год столичными жителями стали еще 25 тысяч человек, большая часть которых — приезжие. Если раньше все дороги вели в Рим, то теперь — в Минск. Кто-то гонится за длинным рублем, кого-то манит разнообразие и насыщенность столичной жизни — у каждого свои причины пытаться покорить город-герой. И среди всего этого пестрого потока стоит выделить одну группу, которой зачастую просто не остается другого выбора — студенты. Их, приехавших из других городов, на данный момент насчитывается порядка 60 тысяч.

Образование без альтернатив

В Минске сосредоточена почти половина вузов и большая часть студентов, самые престижные специальности и высочайшие конкурсы. Столичные учебные заведения различного профиля переманивают к себе лучших абитуриентов, оставляя в регионах проходные баллы на бюджет в районе двух сотен, а то и вовсе недобор. В Минске готовы принять студентов университеты всех направлений: помимо охватывающего все науки БГУ, есть медицинский, политехнический, экономический, технологический и кузница кадров для сферы ИТ — университет информатики и радиоэлектроники. Даже аграрно-технический, которому, казалось бы, на роду написано быть ближе к земле, и тот облюбовал себе местечко на центральном проспекте города.



© Sputnik Евгений Одиноков Стоимость обучения в вузах станет известна ближе к сентябрю

И в то же время вы слышали что-нибудь о высшем образовании в областных центрах? Лично я о большинстве расположенных вне столицы вузов знаю только название. А составители международных и региональных рейтингов учебных заведений, похоже, и того меньше: из Беларуси туда стабильно попадает вездесущий БГУ и пара-тройка других минских университетов. Прорвавшиеся в подобные рейтинги учреждения из Гродно или Гомеля — скорее исключения, чем правило.

Большая часть студентов после выпуска из альма-матер всеми правдами и неправдами пытается избежать отъезда на периферию, даже на родину. Как мне кажется, это один из ключевых факторов взрывного роста столицы, которая по плотности населения уже сравнялась с Токио, а по его количеству скоро вполне может догнать Париж. При том, (вдумайтесь на минуточку) что в японцев 127 миллионов, а французов — 66 млн.

Время ломать тенденции

В большинстве западноевропейских стран с образовательными центрами дело обстоит по-другому. В Германии университеты Мюнхена и Штутгарта в рейтинге качества образования обосновались неподалеку от берлинских, в Нидерландах Утрехт и Роттердам составляют конкуренцию Амстердаму. Похожая ситуация почти во всех странах Западной Европы и не только. Престижные университеты расположены в разных частях страны, а порой — еще и вынесены из столицы.



© Sputnik / Виктор Толочко На ЦТ каждый день регистрируются больше двух тысяч абитуриентов

Такая система позволяет ослабить центростремительные силы в государстве. Наличие специализированных центров подготовки в различных городах стимулирует более равномерное распределение рабочих мест по стране, помогает выровнять среднюю зарплату в разных регионах. Сами научные и преподавательские кадры тоже в плюсе, ведь они освобождаются от необходимости конкурировать за дорогое жилье с работниками банковской сферы, ИТ и высшего государственного аппарата, а это может быть весомым аргументом для молодежи, сомневающейся в целесообразности выбора преподавательской карьеры.

Министерство образования в последние годы неоднократно озвучивало планы оптимизации системы высших учебных заведений. Под ней подразумевается сокращение количества студентов, которое уже активно идет: за последние пять лет их стало на 20% меньше. Возможно, стоит в программу оптимизации включить пункт, который бы предусматривал сокращение числа мест в минских университетах, и расширение в регионах. Если параллельно мотивировать работодателей трудоустраивать студентов при помощи, скажем, налоговых льгот, то следом потянется и бизнес. Возможно, это позволило бы убрать давний дисбаланс и, наконец, остановить рост минского населения.