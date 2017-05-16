



Автомобильные аукционы, появившиеся в США еще в 40-е годы прошлого века, получили всемирное признание и заслужили репутацию надежной и удобной рыночной схемы продажи транспортных средств. Почему же такая популярная во всем мире система как аукционная торговля, которая в той или иной степени знакома каждому, все еще остается недостаточно прижившейся в Беларуси? TAM.BY разберется в этом и расскажет о белорусских аукционах вместе с Виталием Скребцом, директором компании « БелАукцион-групп ».

Какие бывают аукционы и что за машины там продают?

— В зависимости от самих аукционов на них могут быть представлены разные виды транспорта: и конфискат, и аварийный транспорт, предоставленный страховыми компаниями, и транспорт частных клиентов, которые хотят продать его максимально выгодно.





В Беларуси аукционы бывают очными и электронными. Очные аукционы с их знаковой атрибутикой — молоток, таблички, громогласное «продано» — вы, наверняка, не раз видели в кино. Их суть в том, что вы лицом к лицу соревнуетесь с другими претендентами на лот. Онлайн-торги собирают большее количество участников. В основном потому, что идти для этого никуда не нужно. Весь процесс происходит в интернете.

Как зарегистрироваться на очный аукцион?

Первая сложность, с которой сталкивается участник большинства очных аукционов в Беларуси — необходимая регистрация и внесение задатка. Но процедура эта непростая, длительная и отталкивает немало участников еще на старте.

Во-первых, приходится тратить как минимум полдня на то, чтобы заполнить документы и оплатить 10% от начальной стоимости автомобиля, на который планируется участие в торгах.

Во-вторых, многих не устраивает сумма задатка, потому что она сходу урезает финансы участника. А если вы хотите побороться за несколько лотов, то и задаток нужно платить отдельно за каждый. Не у всех хватает денег на это и приходится просто отказываться от борьбы за некоторые лоты.

В-третьих, тратится еще полдня, а иногда и больше, на сам очный аукцион и оформление необходимых протоколов.

— Объяснить, почему задаток настолько неудобен, можно на примере, — вводит в курс дела Виталий. — Допустим, вас интересуют 10 автомобилей из 20 предложенных на аукционе в ценовой категории от 9 300 до 18 600 белорусских рублей (5−10 тысяч долларов по курсу Нацбанка). Чтобы претендовать на них, вы должны в сумме оформить депозит минимум на 9 300 белорусских рублей (5 тысяч по курсу Нацбанка)! Однако, в конце может оказаться так, что ни один из автомобилей вы не смогли приобрести («ушли дорого»), а, например, 11-й автомобиль ушел по очень низкой цене (вы его изначально не рассматривали, но учитывая соотношение цена/состояние он оказался лучше первых 10 лотов), но вы не внесли задаток для участия в торгах и в итоге остаетесь ни с чем.





Виталий поделился опытом, с которым столкнулся в США. Там есть аукционы с условием внесения задатка, однако, сама система участия в торгах, по мнению нашего героя, продумана лучше. Например, участник вносит 10% от определенной суммы (не на каждый лот!), на которую планирует приобрести тот или иной лот, и получает возможность принимать участие в торгах на любой автомобиль, пока его цена (в ходе торгов) не превышает ту сумму, от которой внесен 10% задаток. Если участник внес 10% от 18 600 рублей (10 000 долларов по курсу Нацбанка), то торговаться он может за каждый последующий лот до суммы 18 600 рублей (10 000 долларов по курсу Нацбанка). Если торги выиграны, карточка участника изымается и он приступает к оформлению необходимых документов.

В теории, задаток должен обезопасить аукцион и его участников от несерьезных клиентов, которые могут побороться за лот, а затем отказаться оплачивать полную его сумму. На деле, если у покупателя изменились жизненные обстоятельства, задаток не заставит его выкупить лот. Такие случаи редки, но бывают. На Западе же при отказе от лота выставляется штраф, в случае оплаты которого человек сохраняет за собой право участия в торгах в будущем. Если же покупатель отказывается от уплаты штрафа, его данные вносят в «черный список» и он лишается возможности участия в последующих торгах.

Радует, что в Беларусь постепенно такая система приходит. И сейчас можно найти аукционы, которые по ней работают.

Как оцениваются лоты?

Второй момент, который, по мнению Виталия, тормозит развитие аукционной деятельности — система оценки автомобилей. Причин этому несколько.

Во-первых, оценщики ориентируются на рыночные предложения, которые часто завышены. Общей базы с ценами на автомобили (реальной стоимости на основе реальных сделок купли-продажи, а не той, что мы видим в частных объявлениях) в Беларуси пока не существует, хотя определенная работа по ее созданию уже запланирована. Во-вторых, часто оценщики допускают ошибки или игнорируют дефекты, которые должны снижать стоимость автомобиля. Иногда бывает так, что оценщик боится продешевить и только поэтому завышает цену.





— В США такого в принципе нет. Торги могут начинаться вообще от одного доллара, а сам спрос формирует реальную рыночную стоимость. Это естественный «ход» для аукциона, понятия о котором у нас почти нет. В итоге весь процесс превращается в комиссионную торговлю с возможностью повышения цены, — рассказывает эксперт.

Что делать, если окончательная сумма торгов не устраивает продавца?

На этот случай на аукционах США предусмотрено понятие резервной цены. Если в ходе торгов никто из участников не предложил сумму, установленную резервной ценой, то продавец может отказаться от продажи и перевыставить лот на повторные торги. Если же повторные торги не вносят серьезных изменений в конечную цену, то у продавца есть два варианта: согласиться с предложенной суммой или совсем снять лот с торгов.

Сложность всего процесса и вышеописанные отрицательные моменты сказываются на отношении к аукционам в принципе. Например, вы хотите приобрести автомобиль и нашли несколько вариантов. Один из них представлен на аукционе, а другой — в любом другом месте. Из-за огрехов системы оценки, аукцион предлагает высокую начальную стоимость с возможным ее увеличением в процессе торгов. Вот и оказывается, что автомобили долгое время проводят на стоянках, теряют свои товарные свойства, ржавеют и стареют.

Что такое минимальный шаг аукциона?

Еще один немаловажный фактор — регламентированный в Беларуси минимальный шаг аукциона размером в 5% от стоимости лота.

— Представьте, что вас интересует автомобиль стоимостью в 18 600 рублей (10 тысяч долларов). Кто-то вас опередил и предложил эту сумму. А вы, в свою очередь, должны повышать цену на минимальный шаг в 5% и, соответственно, предлагать 19 530 рублей (10 тысяч 500 по курсу Нацбанка), но у вас есть только 18 970 рублей (10 тысяч 200 по курсу Нацбанка), — объясняет Виталий. — Таким образом, лот уходит с молотка за 18 600 рублей (10 тысяч по курсу Нацбанка), продавец недополучает 370 рублей (200 долларов по курсу Нацбанка), аукцион недополучает комиссионный сбор, потенциальный покупатель остается без автомобиля.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, можно обратиться к онлайн-аукционам. В Беларуси есть те, где минимальный шаг установлен на уровне 1 рубля, а максимальный неограничен. Более того, есть возможность ввести в компьютер сумму, до которой вы планируете вести торги, и система будет автоматически на рубль повышать ваше предложение всякий раз, когда поступают новые ставки от оппонентов.

Какие авто белорусы покупают чаще?

— Если раньше популярностью пользовались подержанные авто с большим пробегом, то сейчас покупатели стали обращать внимание на аварийные машины, — делится наблюдениями Виталий. — Многие покупатели понимают, что аварийное авто стоит гораздо дешевле, а требует зачастую только кузовного ремонта. Сам двигатель и другая «начинка» в большинстве случаев в порядке. А вот аккуратные внешне, но старенькие модели, скорее всего, будут требовать постоянного ремонта в силу своего почтенного возраста.





Бывает, что хозяину по тем или иным причинам не хочется восстанавливать свое авто после аварии. Тогда он обращается к так называемым «перекупам». Те, в свою очередь, используя профессиональные навыки и отсутствие рядом конкурентов, сбивают цену и покупают поврежденную машину за минимальные деньги.

— Недавно был интересный случай, — вспоминает эксперт. — Позвонил владелец аварийного автомобиля, описал автомобиль (2014 Nissan Almera) и сказал, что перекуп предлагает 3720 рублей (2000 долларов по курсу Нацбанка). В итоге, после 2 недель торгов, клиент получил около 10 230 рублей (5500 долларов по курсу Нацбанка).

Вот и получается, что аукцион приносит выгоду не только покупателю, но и продавцу.

Если покупка аварийной машины все же не внушает доверия, то посмотреть на понравившийся лот можно загодя. При этом желательно заручиться помощью более опытного специалиста. Можно, например, взять с собой того сотрудника СТО, который позже будет помогать вам восстанавливать кузов. Изучить машину стоит максимально внимательно: от глаз может ускользнуть маленькая неровность, которая потом увеличит стоимость восстановления.

Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY совместно с компанией « БелАукцион-групп ».