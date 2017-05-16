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В Минске сожгли два автомобиля. Хозяин одного из них незадолго до пожара поссорился с бездомными
Происшествие случилось вечером 16 мая. Спасателям поступило сообщение о загорании автомобилей напротив дома по улице Ваупшасова, 5а. Об этом
Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горят припаркованные Mazda 626 и Volkswagen Passat. Пожар был оперативно ликвидирован, автомобили сгорели полностью. Также огонь повредил два деревянных оконных блока одноэтажного кирпичного здания, рядом с которым были припаркованы автомобили.
Предполагаемая причина возгорания — поджог.
По словам очевидцев, один из автомобилей принадлежит человеку, который что-то не поделил с местными бомжами. Не исключено, что поджог устроили именно они.
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Происшествие случилось вечером 16 мая.
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