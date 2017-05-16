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В Пинске легковушка сбила первоклассницу на переходе

17.05.2017 10:17 — Разное | БелТА  
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В Пинске легковушка сбила первоклассницу на переходе
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль сбил ученицу первого класса, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 16 мая около 19.30. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ауди 80" находился 54-летний местный житель. Его машина двигалась по ул. Савича в направлении деревни Заполье. Напротив одного из домов водитель совершил наезд на семилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила травмы. Она госпитализирована в Пинскую городскую больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла 16 мая около 19.30. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ауди 80" находился 54-летний местный житель.

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