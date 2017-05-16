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Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

17.05.2017 10:00 — Разное | Ежедневник  
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Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

7ly.ru

Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Гауден Галеа.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.

"Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", – заявил журналистам Г.  Галеа во вторник.

На втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя страны приходится около 15 литров алкоголя в год.

Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 литров на каждого жителя страны), сообщает DELFI.

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 литров на каждого жителя. Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе.

 

 
 
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Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил представитель...

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