Орнитологи об агрессии ворон: их птенцы просто учатся летать

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Орнитологи призвали минчан не вмешиваться в жизнь ворон, чтобы не вызвать их родительскую агрессию во время становления птенцов на крыло, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Минчане в мае опять стали жаловаться на агрессию ворон. В столице на днях был задержан мужчина, который стрелял по воронам и повредил несколько стекол в окнах.

"У ворон в настоящее время период, когда их птенцы учатся летать. Неокрепшие слетки могут падать на землю, и вороны проявляют агрессию к каждому, кто, по их мнению, может навредить их птенцам", — сообщила Sputnik в среду заместитель председателя АПБ Анна Трофимчик.

По ее словам, в течение трех-пяти дней слетки окрепнут, и от проблемы нападения ворон не останется и следа.

Орнитолог также посоветовала горожанам на время, когда птенцы ворон учатся летать, изменить привычные маршруты. "Если на пути в садик вашего ребенка есть гнездо вороны — поменяйте на время привычный путь, не конфликтуйте с природой", — сказала собеседник агентства.

Дрозды-оригиналы

Орнитолог сообщила, что не все птицы ведут себя агрессивно в период, когда их птенцы учатся летать. Но, по ее словам, есть несколько видов птиц, которые защищают своих слетков гораздо менее приятным способом, чем вороны.

"Дрозды не клюют человека, который, по их мнению, угрожает их птенцу, они от него отбиваются пометом", — сказала собеседник агентства. Таким же образом поступают и чайки.

Ворон — не муж вороны

Орнитолог также пояснила, что многие горожане путают ворон и других представителей семейства врановых. "Они, в отличие от ворон, практические не селятся в черте города. Вороны крупнее, и это другой вид", — сказала собеседник агентства.



© Sputnik Виталий Аньков Вороны

Она также отметила, что есть четыре вида черных птиц, которых люди считают воронами — это вороны, серые вороны (в Беларуси черных ворон не водится — "АПБ"), грачи и галки. "Еще существует заблуждение, что вороны галдят. На самом деле это не вороны. А грачи, которые селятся колониями", — сказала орнитолог.

Не мешайте учиться летать

Собеседник агентства призвала минчан с пониманием отнестись к птицам и не подбирать слетков. "Птицы сами разберутся, не вмешивайтесь в их жизнь. Птицы-родители знают, что их птенец вылетел из гнезда и находится на земле. Они за ним наблюдают, кормят", — сказала Трофимчик.

По ее словам, некоторые виды сов в такой период также агрессивны. Но, к примеру, те виды сов, которые селятся в черте Минска — ушастые совы, они совершенно не агрессивны в этот период. "Их пуховые птенчики в этот период часто выпадают из гнезда. Минчане приносят их орнитологам, разлучив с родителями. Этого делать категорически нельзя", — сказала орнитолог.

По ее словам, ушастые совы селятся в Ботаническом саду. В Лошицком парке, в парке микрорайона Чижовка.