10 региональных фестивалей от Минской области до Бреста и Витебска

Международный мотофестиваль пройдет на берегу водохранилища в 11-й раз. В программе выступления групп «Дай Дарогу», «Трубецкой», «ТТ 34», кавер-бенды. Также ожидаются конкурсы «Мисс мото», «Самое красивое тату», «Ретромотоцикл». И куда без детской зоны — она будет.
Ежегодный музыкальный фестиваль дислоцируется стандартно у стен Мирского замка. Организаторы уже назвали первого хедлайнера. В разное время на «Мируме» выступали Nino Katamadze & Insight, ONUKA, Red Snapper, Beissoul & Einius, Leon Somov & Jazzu, The HARDKISS и другие. Фестиваль давно окрестили одним из самых атмосферных опен-эйров Беларуси. Кроме музыки на фестивале будет организована развлекательная программа и фудкорты.
Ежегодный молодежный фестиваль «Вива Браслав» проходит на центральном пляже Браслава и хранит верность своему EDM-направлению.
Примечание: ЕДМ (англ. EDM — Electronic Dance Music) представляет собой спектр жанров и стилей электронной музыки. EDM используется в контексте живого воспроизведения, где диджей проигрывает заранее подготовленный список произведений, плавно переходя от одного к другому.
Среди хедлайнеров этого года уже известны имена IOWA, «Без Билета», Swanky Tunes.
Международный Биг-мини-фестиваль уличного и площадного искусства проходит в областном центре в конце июня и собирает участников со всей Беларуси. В прошлом году здесь засветились танцоры, клоуны, жонглеры, чирлидеры и другие. Работали лавки с сувенирами. Завершилось все фаер-шоу. Что будет в этом году, станет известно совсем скоро.
Отсутствие форматности и клубности привлекает все больше участников. Ежегодно фестиваль собирает любителей байков из более чем 20 стран. Трехдневная программа включает конкурсы, парад мотоциклов, дискотеку и концертную программу. Хедлайнерами стали «Госнадзор», «NizKiz», «Дай Дарогу», Сергей Михалок с проектом «Ляпис 98» и другие.
Программа форума включает два концерта. На сцене Брестского академического театра драмы прозвучат шедевры мирового музыкального искусства — от классики до нью-джаза. Артисты из Беларуси, России, Польши и Грузии исполнят не только хиты, но и малоизвестные произведения.
Ежегодный фестиваль в Витебске, о котором вы и так все знаете. В этом году с сольными концертами выступят Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, "Руки Вверх", Егор Крид и другие. В театральной программе представлены спектакли различны жанров: комедия, трагедия, драма. Разнообразна и программа «Кукольного квартала».
Фестиваль уличного искусства проводится в рамках международного фестиваля «Славянский базар». Третий год подряд на центральных площадях и улицах города выступят представители разных стран. Музыканты, поэты, театры, файер-шоу и другое было представлено горожанам и гостям города в прошлом году. Программа этого года будет объявлена в ближайшее время.
Программа фестиваля ожидается насыщенная: выступления артистов, различные активности для взрослых и детей, большой фудкорт, спортивные мероприятия. Все подробности обещают объявить в июне, пока остается надеяться, что количество туалетов будет достаточным.
Фестиваль огня проходит в Гомеле в день рождения города. На площадке выступают представители театров огня. На «ГОФФ» соберутся театры из Беларуси, России, Украины, Шри-Ланки, Франции и других стран. Фестиваль всегда отличался масштабом по количеству участников, разнообразием огненного реквизита и количеством желающих посмотреть настоящее огненное и световое шоу.
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