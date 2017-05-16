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10 региональных фестивалей от Минской области до Бреста и Витебска

17.05.2017 10:27 — Разное | Tut.by  
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Не так давно AFISHA.TUT.BY уже рассказала о фестивалях в Минске, которые пройдут под открытым небом. Теперь пришла пора составить список оупен-эйр-фестов за пределами столицы.

Байк-рок фестиваль


Где: Могилев.

Когда: 16−18 июля.

Сколько: один день 15 рублей, два — 20 рублей.

Международный мотофестиваль пройдет на берегу водохранилища в 11-й раз. В программе выступления групп «Дай Дарогу», «Трубецкой», «ТТ 34», кавер-бенды. Также ожидаются конкурсы «Мисс мото», «Самое красивое тату», «Ретромотоцикл». И куда без детской зоны — она будет.

"Мирум мьюзик-фестиваль"


Где: Гродно.

Когда: 19 августа.

Сколько: первая партия билетов 29 рублей.

Ежегодный музыкальный фестиваль дислоцируется стандартно у стен Мирского замка. Организаторы уже назвали первого хедлайнера. В разное время на «Мируме» выступали Nino Katamadze & Insight, ONUKA, Red Snapper, Beissoul & Einius, Leon Somov & Jazzu, The HARDKISS и другие. Фестиваль давно окрестили одним из самых атмосферных опен-эйров Беларуси. Кроме музыки на фестивале будет организована развлекательная программа и фудкорты.

Viva Braslaw (Вива Браслав)


Где: Браслав.

Когда: 22 июля.

Сколько: от 28 рублей.

Ежегодный молодежный фестиваль «Вива Браслав» проходит на центральном пляже Браслава и хранит верность своему EDM-направлению.

Примечание: ЕДМ (англ. EDM — Electronic Dance Music) представляет собой спектр жанров и стилей электронной музыки. EDM используется в контексте живого воспроизведения, где диджей проигрывает заранее подготовленный список произведений, плавно переходя от одного к другому.

Среди хедлайнеров этого года уже известны имена IOWA, «Без Билета», Swanky Tunes.

Биг-мини-фестиваль


Где: Гродно.

Когда: 29−30 июля.

Сколько: бесплатно.

Международный Биг-мини-фестиваль уличного и площадного искусства проходит в областном центре в конце июня и собирает участников со всей Беларуси. В прошлом году здесь засветились танцоры, клоуны, жонглеры, чирлидеры и другие. Работали лавки с сувенирами. Завершилось все фаер-шоу. Что будет в этом году, станет известно совсем скоро.

"Брест байк-фест"


Где: Брест.

Когда: 26−28 мая.

Сколько: 30 рублей.

Отсутствие форматности и клубности привлекает все больше участников. Ежегодно фестиваль собирает любителей байков из более чем 20 стран. Трехдневная программа включает конкурсы, парад мотоциклов, дискотеку и концертную программу. Хедлайнерами стали «Госнадзор», «NizKiz», «Дай Дарогу», Сергей Михалок с проектом «Ляпис 98» и другие.

Международный фестиваль мастеров искусств «Пестрый тюльпан»


Где: Брест.

Когда: 23−24 мая.

Сколько: от 12 рублей.

Программа форума включает два концерта. На сцене Брестского академического театра драмы прозвучат шедевры мирового музыкального искусства — от классики до нью-джаза. Артисты из Беларуси, России, Польши и Грузии исполнят не только хиты, но и малоизвестные произведения.

"Славянский базар"


Фото: Игорь Матвеев

Где: Витебск.

Когда: с 10 июля.

Сколько: от 12 рублей.

Ежегодный фестиваль в Витебске, о котором вы и так все знаете. В этом году с сольными концертами выступят Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, "Руки Вверх", Егор Крид и другие. В театральной программе представлены спектакли различны жанров: комедия, трагедия, драма. Разнообразна и программа «Кукольного квартала».

На семи ветрах


Фото: Игорь Матвеев

Где: Витебск.

Когда: 14−16 июля.

Сколько: бесплатно.

Фестиваль уличного искусства проводится в рамках международного фестиваля «Славянский базар». Третий год подряд на центральных площадях и улицах города выступят представители разных стран. Музыканты, поэты, театры, файер-шоу и другое было представлено горожанам и гостям города в прошлом году. Программа этого года будет объявлена в ближайшее время.

Lidbeer (Лидбир) 2017


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: Лида.

Когда: 9 сентября.

Сколько: стоимость уточняется.

Программа фестиваля ожидается насыщенная: выступления артистов, различные активности для взрослых и детей, большой фудкорт, спортивные мероприятия. Все подробности обещают объявить в июне, пока остается надеяться, что количество туалетов будет достаточным.

Фестиваль огня ГОФФ


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Где: Гомель.

Когда: сентябрь 2017.

Фестиваль огня проходит в Гомеле в день рождения города. На площадке выступают представители театров огня. На «ГОФФ» соберутся театры из Беларуси, России, Украины, Шри-Ланки, Франции и других стран. Фестиваль всегда отличался масштабом по количеству участников, разнообразием огненного реквизита и количеством желающих посмотреть настоящее огненное и световое шоу.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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