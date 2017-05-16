Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в столкновении легковушек в пригороде Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На дороге Гродно-Сопоцкин столкнулись "Шкода" и "Инфинити". Авария произошла на перекрестке у деревни Тричи. От удара "Инфинити" вылетела в поле, водитель иномарки госпитализирован. В больнице оказалась и пассажирка "Шкоды", водитель этой машины тоже получил травмы, но от госпитализации отказался.

"Проводится проверка. Предварительная причина происшествия - невыполнение требования дорожного знака "Уступи дорогу", - отметили в ГАИ региона.

Еще одна авария с пострадавшими зафиксирована вечером 16 мая в областном центре. На Старом мосту вылетел на встречную, столкнулся с бусом и перевернулся мотоцикл с коляской. В больнице оказались мотоциклист и его пассажирка.-0-