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Три человека пострадали в столкновении легковушек в пригороде Гродно

17.05.2017 10:24 — Разное | БелТА  
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Три человека пострадали в столкновении легковушек в пригороде Гродно
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в столкновении легковушек в пригороде Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На дороге Гродно-Сопоцкин столкнулись "Шкода" и "Инфинити". Авария произошла на перекрестке у деревни Тричи. От удара "Инфинити" вылетела в поле, водитель иномарки госпитализирован. В больнице оказалась и пассажирка "Шкоды", водитель этой машины тоже получил травмы, но от госпитализации отказался.

"Проводится проверка. Предварительная причина происшествия - невыполнение требования дорожного знака "Уступи дорогу", - отметили в ГАИ региона.

Еще одна авария с пострадавшими зафиксирована вечером 16 мая в областном центре. На Старом мосту вылетел на встречную, столкнулся с бусом и перевернулся мотоцикл с коляской. В больнице оказались мотоциклист и его пассажирка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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На дороге Гродно-Сопоцкин столкнулись "Шкода" и "Инфинити". Авария произошла на перекрестке у деревни Тричи.

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