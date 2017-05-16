Фото Минского городского управления МЧС

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля сгорели в Минске, такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о загоревшихся автомобилях спасатели получили 16 мая в 20.32. Пожар произошел на улице Ваупшасова. Загорелись легковушки "Мазда-626" и стоявший рядом "Фольксваген Пассат". Машины были полностью уничтожены огнем. Также повреждены два деревянных окна одноэтажного кирпичного здания, рядом с которым были припаркованы автомобили. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога.-0-