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Два автомобиля сгорели в Минске

17.05.2017 10:24 — Разное | БелТА  
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Два автомобиля сгорели в Минске
Фото Минского городского управления МЧС

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля сгорели в Минске, такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о загоревшихся автомобилях спасатели получили 16 мая в 20.32. Пожар произошел на улице Ваупшасова. Загорелись легковушки "Мазда-626" и стоявший рядом "Фольксваген Пассат". Машины были полностью уничтожены огнем. Также повреждены два деревянных окна одноэтажного кирпичного здания, рядом с которым были припаркованы автомобили. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о загоревшихся автомобилях спасатели получили 16 мая в 20.32. Пожар произошел на улице Ваупшасова.

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