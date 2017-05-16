Мужчина оборвал тормозные шланги в машине родственницы из-за семейных невзгод

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посчитав родственницу виновной в семейных невзгодах, мужчина оборвал тормозные шланги в ее автомобиле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Все произошло в деревне Юровичи Дятловского района в конце апреля. Женщина 1967 года рождения выезжала со двора частного дома и съехала в кювет. Водитель пояснила, что при нажатии педаль тормоза провалилась. При осмотре тормозных шлангов выяснилось, что они были порваны кем-то сознательно.

Злоумышленником оказался мужчина 1969 года рождения. Потерпевшая - тетя его жены. "Гражданин периодически ссорился со своей супругой, та из-за этого уходила к тете. Он решил: раз жена уходит к своей родственнице, значит последняя и виновата в их семейных невзгодах", - рассказали в пресс-службе УВД.

Поэтому ночью мужчина проник на частное подворье неугодной ему женщины, где стоял ее "Ситроен Саксо", и повредил в машине тормозные патрубки. За этим делом его застала жена. После аварии она все рассказала правоохранителям. Мужчина задержан, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное приведение в негодность транспортного средства".

Ранее подозреваемый был судим за убийство. В начале 2000-х годов его жертвой стала теща, мать его прежней жены. Он убил женщину, закопал в огороде и посадил поверх картошку.-0-