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Глава непризнанной ЛНР рассказал, что ведутся переговоры о поставке донбасского угля в Беларусь

17.05.2017 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Глава непризнанной ЛНР рассказал, что ведутся переговоры о поставке донбасского угля в Беларусь

aleksandriya.co.ua

Среди возможных покупателей главного ресурса донбасской республики фигурируют также Турция и Китая.

Об этом глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил   в интервью «Известиям».

По его словам, самым большим препятствием в развитии является невозможность целиком реализовывать продукцию, которую производится. Это товары промышленного производства и уголь.

«Мы принимаем все меры, чтобы перестроить производство на другие страны, частично на Россию, но это требует определенного времени и ресурсов, - отметил глава ЛНР. - Мы ведем переговоры с Беларусью, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля. Возникают сложности с вывозом продукции, с оформлением сертификатов. Мы ищем пути решения проблем, уверен, что выход найдем. Здесь тонкая грань между экономикой и политикой. Выход нового игрока на рынок всегда неоднозначно воспринимается другими участниками».

 
 
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Среди возможных покупателей главного ресурса донбасской республики фигурируют также Турция и Китая.

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