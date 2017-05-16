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ОАО "Брестское пиво" выставят на торги с понижением цены

17.05.2017 10:59 — Разное | БелТА  
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17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Имущественный комплекс ОАО "Брестское пиво" выставят на торги с понижением цены, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий предприятия Сергей Тельпук.

Назначенные на 16 мая первые повторные торги в форме аукциона комиссией предприятия признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Вторые повторные торги предварительно планируется провести 15 июня. В этот раз имущественный комплекс ОАО предполагается выставить на продажу с понижением начальной цены, которая в настоящее время составляет Br17 420. "Вопрос сейчас согласовывается с кредиторами. В принципе, закон о банкротстве позволяет уменьшить начальную цену объекта до 50%. Но я не думаю, что мы пойдем на такой шаг", - сказал Сергей Тельпук.

По словам управляющего, ведутся переговоры с несколькими компаниями, которые высказывают заинтересованность в приобретении предприятия. "Интерес есть. Только у нас разные точки зрения на стоимость объекта. Наша задача - продать предприятие за такую цену, которая позволит рассчитаться с долгами", - уточнил Сергей Тельпук.

Он дополнил, что произведенная независимыми экспертами оценка имущественного комплекса ОАО "Брестское пиво" действительна до сентября текущего года. В течение этого времени может состояться серия аукционов по реализации имущества предприятия.

Брестский пиввинкомбинат, впоследствии преобразованный в ОАО "Брестское пиво", был основан в 1970 году. По решению экономического суда Брестской области в ноябре 2014 года предприятие признано экономически несостоятельным (банкротом). Был утвержден план и срок проведения санации продолжительностью 18 месяцев.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Назначенные на 16 мая первые повторные торги в форме аукциона комиссией предприятия признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие.

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