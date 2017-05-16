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В Борисове пятилетний мальчик пострадал в ДТП
Фото из архива
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пятилетний мальчик пострадал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло 16 мая около 10.00. "Водитель автомобиля "Хендай Сантафе" - 54-летняя жительница Смолевичского района - при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила и столкнулась с "Тойотой", за рулем которой была 68-летняя женщина. В результате аварии пострадал пятилетний пассажир "Тойоты". Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что ребенок был пристегнут в автокресле", - отметили в Госавтоинспекции.
Мальчик с ушибами мягких тканей головы и правой кисти доставлен в больницу. Водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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Водитель автомобиля "Хендай Сантафе" - 54-летняя жительница Смолевичского района - при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила и столкнулась с...
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