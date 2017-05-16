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В Борисове пятилетний мальчик пострадал в ДТП

17.05.2017 10:48 — Разное | БелТА  
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В Борисове пятилетний мальчик пострадал в ДТП
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пятилетний мальчик пострадал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 16 мая около 10.00. "Водитель автомобиля "Хендай Сантафе" - 54-летняя жительница Смолевичского района - при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила и столкнулась с "Тойотой", за рулем которой была 68-летняя женщина. В результате аварии пострадал пятилетний пассажир "Тойоты". Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что ребенок был пристегнут в автокресле", - отметили в Госавтоинспекции.

Мальчик с ушибами мягких тканей головы и правой кисти доставлен в больницу. Водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель автомобиля "Хендай Сантафе" - 54-летняя жительница Смолевичского района - при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила и столкнулась с...

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