Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пятилетний мальчик пострадал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 16 мая около 10.00. "Водитель автомобиля "Хендай Сантафе" - 54-летняя жительница Смолевичского района - при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила и столкнулась с "Тойотой", за рулем которой была 68-летняя женщина. В результате аварии пострадал пятилетний пассажир "Тойоты". Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что ребенок был пристегнут в автокресле", - отметили в Госавтоинспекции.

Мальчик с ушибами мягких тканей головы и правой кисти доставлен в больницу. Водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.-0-