Мозырский НПЗ начал реализацию проекта по строительству комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля

ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Фото из архива

17 мая, Гомель /Валерий Сидорчик – БЕЛТА/. ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" приступило к реализации нового крупного инвестиционного проекта по созданию комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, включая объекты инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре предприятия.

Данный комплекс предназначен для переработки прямогонного вакуумного газойля и смесевого газойля установки H-Oil в низкосернистые средние дистилляты (дизельная и керосиновая фракции). Проектная производительность установки гидрокрекинга по сырью составляет 3,5 млн т в год. Проектная мощность вспомогательных установок и объектов инженерной инфраструктуры планируется в аналогичном объеме.

Реализация проекта позволит получить дополнительное количество низкосернистых средних дистиллятов и увеличить отбор светлых нефтепродуктов. Кроме того, будет повышена эффективность производства товарных нефтепродуктов, более качественным сырьем обеспечена комбинированная установка каталитического крекинга.

Начать строительство комплекса планируется в 2021 году, завершить - в конце 2025 года. В настоящее время на предприятии разработан и утвержден план работ, началась разработка проектной документации. В соответствии с законодательством первым этапом должна стать процедура общественных слушаний и общественной экологической экспертизы.

С этой целью ОАО "Мозырский НПЗ" сделало официальное заявление о планируемой деятельности. Предполагаемые сроки проведения общественных обсуждений и консультаций должны завершиться в первой декаде июня. В случае получения общественного одобрения по новому инвестиционному проекту без замечаний процесс разработки проекта войдет в активную фазу.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Весь объем бензина и дизельного топлива выпускается в соответствии с экологическими стандартами Евро-5 и К5. -0-