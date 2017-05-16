ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мозырский НПЗ начал реализацию проекта по строительству комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля

17.05.2017 10:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Фото из архива
ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Фото из архива

17 мая, Гомель /Валерий Сидорчик – БЕЛТА/. ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" приступило к реализации нового крупного инвестиционного проекта по созданию комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, включая объекты инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре предприятия.

Данный комплекс предназначен для переработки прямогонного вакуумного газойля и смесевого газойля установки H-Oil в низкосернистые средние дистилляты (дизельная и керосиновая фракции). Проектная производительность установки гидрокрекинга по сырью составляет 3,5 млн т в год. Проектная мощность вспомогательных установок и объектов инженерной инфраструктуры планируется в аналогичном объеме.

Реализация проекта позволит получить дополнительное количество низкосернистых средних дистиллятов и увеличить отбор светлых нефтепродуктов. Кроме того, будет повышена эффективность производства товарных нефтепродуктов, более качественным сырьем обеспечена комбинированная установка каталитического крекинга.

Начать строительство комплекса планируется в 2021 году, завершить - в конце 2025 года. В настоящее время на предприятии разработан и утвержден план работ, началась разработка проектной документации. В соответствии с законодательством первым этапом должна стать процедура общественных слушаний и общественной экологической экспертизы.

С этой целью ОАО "Мозырский НПЗ" сделало официальное заявление о планируемой деятельности. Предполагаемые сроки проведения общественных обсуждений и консультаций должны завершиться в первой декаде июня. В случае получения общественного одобрения по новому инвестиционному проекту без замечаний процесс разработки проекта войдет в активную фазу.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Весь объем бензина и дизельного топлива выпускается в соответствии с экологическими стандартами Евро-5 и К5. -0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реализация проекта позволит получить дополнительное количество низкосернистых средних дистиллятов и увеличить отбор светлых нефтепродуктов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина оборвал тормозные шланги в машине родственницы из-за семейных невзгод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика