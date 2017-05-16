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17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бетономешалка опрокинулась на проспекте в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Груженый бетоном КамАЗ на проспекте Клецкова подъезжал к светофору. Впереди на еще мигавший, по уверениям водителя, зеленый сигнал светофора остановился легковой автомобиль. Рассчитывая проехать светофор, водитель бетономешалки держал скорость и не успевал остановиться, применив экстренное торможение. Чтобы не столкнуться с остановившейся машиной, он принял левее, при этом задел бордюр и стоявший в разрыве разделительной полосы "Фиат". Затем, во избежание наезда на бетонные блоки, водитель КамАЗа повернул рулевое колесо, что и привело к опрокидыванию.

Авария в час пик вызвала временный затор по проспекту.-0-