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Житель Светлогорского района приговорен к 13 годам лишения свободы за нарколабораторию

17.05.2017 11:18 — Разное | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района приговорил мужчину, организовавшему дома лабораторию по выращиванию марихуаны, к 13 годам лишения свободы, сообщила БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Неработающий житель райцентра 1990 года рождения в своем загородном доме (в деревне Корени Светлогорского района) оборудовал комнату для выращивания конопли. Помещение было оснащено спецоборудованием: лампами, вентиляторами, измерительными приборами. Правоохранители изъяли из дома ботаника 119 кустов конопли, а также 33,17 г высушенной марихуаны.

Мужчина признан виновным по ч.1, 3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), по ч.2 ст.329 (посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов). Обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Как отметила Ольга Барсукова, приговор был вынесен еще в январе, однако обвиняемый его обжаловал. Гомельский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Неработающий житель райцентра 1990 года рождения в своем загородном доме (в деревне Корени Светлогорского района) оборудовал комнату для выращивания конопли.

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