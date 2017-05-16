Фото УСК по Гродненской области

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монтажник тяжело травмирован в цеху "Гродно Азота". Такая информация размещена на сайте Следственного комитета.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования 33-летнего монтажника ОАО "Союзпроммонтаж".

Установлено, что около 11.00 11 мая он выполнял строительные работы в одном из цехов ОАО "Гродно Азот", после чего упал с металлического каркаса с высоты около 9 м. С тяжелыми травмами головы мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где находится и сейчас. Полученные им телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас опрашиваются руководители и рабочие, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается служебная, техническая и иная документация. Выясняется вопрос обеспечения монтажника средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ на высоте. Проводятся иные процессуальные действия.

Одновременно проверку проводят специалисты областного управления Департамента государственной инспекции труда, их выводы будут приобщены к материалам.

Правовая оценка произошедшему будет дана после завершения проверки, также следователи примут меры для устранения причин и условий, способствовавших произошедшему.-0-