Российский несырьевой неэнергетический экспорт в Беларусь вырос почти на 400 миллионов долларов

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Эти данные по итогам первого квартала 2017 года привел Российский экспортный центр (РЭЦ).

По его данным, экспорт в Беларусь по итогам января-марта 2017 года вырос на 393 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным экспертов, экспорт в Казахстан возрос на 648 млн долларов, Китай - на 464 млн долларов, Турцию - на 366 млн долларов, Финляндию - на 318 млн долларов, Германию - на 314 млн долларов, США - на 302 млн долларов.

В целом российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 19% (на 4,3 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,05 млрд долларов, сообщили ТАСС в РЭЦ.

Экспорт в страны СНГ увеличился на 1,4 млрд долларов, в Восточную Азию - на 970 млн долларов, Западную Европу - на 640 млн долларов, Восточную Европу - на 540 млн долларов, Северную Америку - на 410 млн долларов, Южную Азию - на 380 млн долларов.

Согласно подсчетам РЭЦ, экспорт металлопродукции увеличился на 2,68 млрд долларов, продовольствия - на 610 млн долларов, лесобумажных товаров - на 290 млн долларов, драгоценных металлов и камней - на 260 млн долларов, химических товаров - на 240 млн долларов, разных промышленных товаров - на 160 млн долларов. При этом экспорт продукции машиностроения и непищевой сельхозпродукции незначительно снизился.

Существенное снижение отмечено в экспорте калийных удобрений (на 303 млн долларов), аммиака (на 112 млн долларов), никеля (на 84 млн долларов), радиолокационной аппаратуры (на 83 млн долларов), промышленных изделий из драгметаллов (на 59 млн долларов), конструкций из черных металлов (на 57 млн долларов) и спецавтотранспорта (на 49 млн долларов).