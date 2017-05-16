Дело о порче 170 т мяса на Гомельском мясокомбинате поступило в областной суд

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельский областной суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении 10 обвиняемых, связанных с коррупцией на Гомельском мясокомбинате, сообщила БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Речь идет о лицах, занимавших руководящие должности на ОАО "Гомельский мясокомбинат", в Гомельском облисполкоме и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Их обвиняют в злоупотреблении властью и служебным полномочиями, а также бездействии должностного лица.

О дате и времени начала процесса будет сообщено дополнительно.

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции было установлено, что необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате с января по декабрь 2015 года привело к порче более 170 т мяса.

Следствием во взаимодействии с Комитетом государственного контроля была проделана необходимая работа по сбору доказательственной базы, в том числе проведена ревизия финансово-экономической деятельности предприятия. Допрошены свидетели, получены результаты десятков компьютерно-технических и иных экспертиз. Приобщены к материалам уголовного дела результаты комплексной ветеринарно-санитарной экспертизы.-0-