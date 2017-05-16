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"Беларуськалий" в II полугодии снизит производство калийных удобрений из-за ремонтов

17.05.2017 11:26 — Разное | БелТА  
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ОАО "Беларуськалий"
ОАО "Беларуськалий"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" во втором полугодии 2017 года снизит объем выпуска продукции из-за остановочных ремонтов. Такая информация размещена на сайте Белорусской калийной компании, сообщает БЕЛТА.

"Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО "Беларуськалий" произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений", - отмечается в сообщении.

Остановочные ремонты будут проходить последовательно. В частности, в июле запланирован капитальный ремонт на первом рудоуправлении "Беларуськалия".

Мощность первого рудоуправления составляет около 265 тыс.т калийных удобрений в месяц. На первом рудоуправлении производятся как гранулированный, так и мелкий розовый продукт.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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