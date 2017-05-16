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"Беларуськалий" в II полугодии снизит производство калийных удобрений из-за ремонтов
ОАО "Беларуськалий"
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" во втором полугодии 2017 года снизит объем выпуска продукции из-за остановочных ремонтов. Такая информация размещена на сайте Белорусской калийной компании, сообщает БЕЛТА.
"Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО "Беларуськалий" произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений", - отмечается в сообщении.
Остановочные ремонты будут проходить последовательно. В частности, в июле запланирован капитальный ремонт на первом рудоуправлении "Беларуськалия".
Мощность первого рудоуправления составляет около 265 тыс.т калийных удобрений в месяц. На первом рудоуправлении производятся как гранулированный, так и мелкий розовый продукт.
ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.-0-
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Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО "Беларуськалий" произойдет снижение объемов выпускаемой...
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