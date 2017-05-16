Вакульчик больше не глава Белорусской федерации биатлона

Главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика сняли с должности председателя Белорусской федерации биатлона.

На прошедшей накануне внеочередной республиканской отчетно-выборной конференции Белорусской федерации биатлона новым председателем федерации был избран заслуженный тренер Беларуси по биатлону Андриан Цибульский. Заместителем председателя стал Игорь Кузнецов.

Цибульский сменил на посту председателя главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика, который теперь будет занимать пост главы Наблюдательного совета. За кандидатуру Цибульского проголосовали единогласно, также на мероприятии была утверждена новая редакция Устава организации, которая соответствует установкам президента Беларуси Александра Лукашенко по развитию олимпийских видов спорта, сообщили в БФБ.

Андриан Цыбульский с 2000 года по 2006 год работал старшим тренером сборной Беларуси по биатлону. С 2007 года по 2013 год — главным тренером женской национальной команды, а с 2013 года по 2016 год — главным тренером объединенной национальной команды.