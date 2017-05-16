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Максимков: наш хоккей сейчас на том уровне, на котором и должен быть

17.05.2017 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По итогам матча Беларусь — Норвегия, который белорусская сборная выиграла со счетом 4:3, председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский наградил лучших игроков чемпионата в составе сборной Беларуси.

Специальными подарками отмечены Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. Все трое играют в составе минского "Динамо". У капитана минских "зубров" Александра Павловича 6 баллов по системе "гол+пас" (4+2), у защитника Евгения Лисовца 3 балла (2+1). Такой же результат и у нападающего Евгения Ковыршина — 3 балла (2+1).

По результатам Чемпионата мира по хоккею подопечные Дэйва Льюиса набрали семь очков и расположились на седьмой позиции в группе В, что не позволило им пройти в этап плей-офф.

Максимков: наш хоккей сейчас на том уровне, на котором и должен быть
© REUTERS Grigory Dukor
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В активе сборной Беларуси пять поражений подряд — от финнов, чехов, канадцев, швейцарцев и французов, две победы над сборными Словении и Норвегии, и общее 13-ое место в итоговом рейтинг-листе мирового первенства. Беларусь сумела удержать место в элитном дивизионе.

Своим впечатлением от игры сборной Беларуси на Чемпионата мира по хоккею на радио Sputnik Беларусь поделился телевизионный продюсер и активный хоккейный болельщик Владимир Максимков.

Собеседник Sputnik признал, что начал болеть за хоккей еще в детстве, когда в 1972 году увидел по телевизору знаменитый матч сборной СССР против Канады, который советские хоккеисты выиграли со счетом 7:3. Также продюсер поделился своим мнением о нынешнем положении дел в белорусском хоккее.

"Я не вижу проблемы, у нас хоккей сейчас на том уровне, на котором и должен находиться. Мы не входим в шестерку хоккейных держав, и это нормально. Чтобы войти туда, нужен действительно серьезный ресурс и системная работа, которая у нас отсутствует", — отметил Максимков.

Максимков: наш хоккей сейчас на том уровне, на котором и должен быть
© Sputnik / Виктор Толочко
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По мнению Максимкова, задачей сборной Беларуси на нынешнем Чемпионате мира должны были быть не победы над сборными хоккейных супердержав, а победы над равными по силам соперниками.

"То, что Беларусь была посеяна в так называемой "группе смерти", это оправдание. Нам не у супердержав надо было выигрывать и оценивать свой хоккей по этому. Речь идет о том, что мы должны выигрывать у примерно равных нам, и вот здесь есть вопросы. Например, мы должны бы выигрывать у Латвии, а мы не всегда это делаем. Вот здесь надо тягаться", — убежден Максимков.

В беседе с ведущими радио Sputnik продюсер задался вопросом, какие задачи должны стоять перед белорусским хоккеем в целом.

"Хоккей для чего? Для того, чтобы побеждать в турнирах и тем самым тешить свое эго? Да, это престиж, это гордость, это результат, но насколько он нам нужен по сравнению с физической культурой?" —  предложил задуматься Максимков.

Развивать "Динамо Минск" в КХЛ и вкладывать огромные деньги в сборную, "натурализовывать" канадцев, покупать тренеров и таким образом пробиваться в топ-турниры или развивать внутренний чемпионат и пропагандировать его, чтобы возник интерес и ажиотаж? Великие хоккейные державы начинали именно с этого, а не с победы в топ-турнирах, отметил собеседник.

"Детские школы у нас не слишком эффективно работают, а внутренний чемпионат страны, по-моему, смотрят только сами участники. Но это неправильно и так не должно быть", — резюмировал Максимков.

Беседу с продюсером Владимиром Максимковым об итогах выступления сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальная cборная Беларуси завершила участие в Чемпионате мира по хоккею, заняв "счастливую" 13-ю строчку в итоговом рейтинг-листе мирового первенства; лучшими...

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