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Максимков: наш хоккей сейчас на том уровне, на котором и должен быть
17.05.2017 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
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Специальными подарками отмечены Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. Все трое играют в составе минского "Динамо". У капитана минских "зубров" Александра Павловича 6 баллов по системе "гол+пас" (4+2), у защитника Евгения Лисовца 3 балла (2+1). Такой же результат и у нападающего Евгения Ковыршина — 3 балла (2+1).
По результатам Чемпионата мира по хоккею подопечные Дэйва Льюиса набрали семь очков и расположились на седьмой позиции в группе В, что не позволило им пройти в этап плей-офф.
© REUTERS Grigory Dukor
Своим впечатлением от игры сборной Беларуси на Чемпионата мира по хоккею на радио Sputnik Беларусь поделился телевизионный продюсер и активный хоккейный болельщик Владимир Максимков.
Собеседник Sputnik признал, что начал болеть за хоккей еще в детстве, когда в 1972 году увидел по телевизору знаменитый
"Я не вижу проблемы, у нас хоккей сейчас на том уровне, на котором и должен находиться. Мы не входим в шестерку хоккейных держав, и это нормально. Чтобы войти туда, нужен действительно серьезный ресурс и системная работа, которая у нас отсутствует", — отметил Максимков.
© Sputnik / Виктор Толочко
По мнению Максимкова, задачей сборной Беларуси на нынешнем Чемпионате мира должны были быть не победы над сборными хоккейных супердержав, а победы над равными по силам соперниками.
"То, что Беларусь была посеяна в так называемой "группе смерти", это оправдание. Нам не у супердержав надо было выигрывать и оценивать свой хоккей по этому. Речь идет о том, что мы должны выигрывать у примерно равных нам, и вот здесь есть вопросы. Например, мы должны бы выигрывать у Латвии, а мы не всегда это делаем. Вот здесь надо тягаться", — убежден Максимков.
В беседе с ведущими радио Sputnik продюсер задался вопросом, какие задачи должны стоять перед белорусским хоккеем в целом.
"Хоккей для чего? Для того, чтобы побеждать в турнирах и тем самым тешить свое эго? Да, это престиж, это гордость, это результат, но насколько он нам нужен по сравнению с физической культурой?" — предложил задуматься Максимков.
Развивать "Динамо Минск" в КХЛ и вкладывать огромные деньги в сборную, "натурализовывать" канадцев, покупать тренеров и таким образом пробиваться в топ-турниры или развивать внутренний чемпионат и пропагандировать его, чтобы возник интерес и ажиотаж? Великие хоккейные державы начинали именно с этого, а не с победы в топ-турнирах, отметил собеседник.
"Детские школы у нас не слишком эффективно работают, а внутренний чемпионат страны, по-моему, смотрят только сами участники. Но это неправильно и так не должно быть", — резюмировал Максимков.
Беседу с продюсером Владимиром Максимковым об итогах выступления сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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