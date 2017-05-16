Выпускные: в Минске ограничивают продажу алкоголя

В связи со школьными выпускными и последними звонками продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня.

Это закреплено решением Мингорисполкома №1306 от 20 апреля, которое 17 мая опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

С 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня на территории Минска будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более), а также пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%.

Запрет не касается розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.