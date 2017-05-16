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Минобразования: уроки будут начинаться с 9 утра

17.05.2017 11:46 — Разное | БДГ  
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В белорусских школах начало занятий после заявлений президента Александра Лукашенко все-таки переводят на 09:00.

Как сообщила пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая, СанПиН рекомендует начинать занятия не раньше 09:00. Администрации школ, где дети учатся в одну смену, будут рассматривать начало занятий именно с этого времени, передает БелТА.

В школах, которые работают в две смены, окончательное решение о начале занятий (в 08:30 или 09:00) будут принимать администрации школ.

При этом Людмила Высоцкая отметила, что родители могут привозить своих детей в школу к 08:00. Час до занятий дети будут под присмотром, с ними будут заниматься (например, делать зарядку) педагоги.

Напомним, Александр Лукашенко потребовал пересмотреть график работы общеобразовательных школ в Беларуси. По мнению президента, уроки в школах следует начинать не в восемь утра, а в девять. 

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», - заявил Лукашенко и добавил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал. 

Какое влияние на здоровье детей будет оказывать бесцельное нахождение в школе с восьми до девяти, непонятно.

 
 
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В белорусских школах начало занятий после заявлений президента Александра Лукашенко все-таки переводят на 09:00.

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