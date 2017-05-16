Журналист Владислав Воронин — о талисмане «Реала», которого многие не знают.



Фото: Reuters

В каждом хорошем клубе есть незаметный сотрудник, которого все обожают. В «Реале» это Агустин Эррерин, формально — делегат «Сантьяго Бернабеу», а на самом деле — главный хранитель традиций одного из самых величественных стадионов мира. Перед каждой игрой он стоит у выхода на поле и пожимает руки игрокам и тренерам «Реала». Иногда он дополнительно заходит в раздевалку, чтобы проверить настроение команды. Все игроки знают, что если их потряхивает от волнения, лучше всего просто поговорить по душам с Агустином.

Многие болельщики «Реала», которые не живут в Мадриде и никогда не заглядывали на «Сантьяго Бернабеу», впервые увидели Агустина в январе 2014-го. Тогда Криштиану Роналду взял третий «Золотой мяч», и перед очередным матчем чемпионата Испании ему устроили маленькую церемонию: поднять трофей на родном стадионе, еще раз услышать аплодисменты — все как полагается. Но Криштиану решил иначе.

Когда Эррерин уже встал между двумя тренерскими скамейками (он всегда мелькает там во время матчей), Криштиану и Серхио Рамос подозвали его к себе. Делегат удивленно подбежал, думая, что возникли какие-то организационные проблемы, а потом вдруг услышал: «Эй, дедушка Агус, давайте вместе сфотографируемся?». Криштиану отдал Эррерину «Золотой мяч», попросил его встать в центр кадра и обнял дедушку правой рукой. Остальные игроки «Реала» встали слева и справа. Получилось невероятно трогательно.

До этого Эррерин уже не раз выносил на поле разные трофеи — от кубков чемпионов до «Золотой бутсы». Но такое случилось впервые. «Я вообще не мог этого ожидать. Что-то невероятное, удивительное. Мне сказали подготовить и передать трофей, а тут такое, — вспоминал потом Агустин. — Когда я держал „Золотой мяч“, руки дрожали. Я никогда не забуду это. Один из лучших моментов в моей жизни».

Агустино 82 года, на разных должностях в «Реале» он работает уже более 40 лет, а главным делегатом — 18. В Испании его давно знают за пределами «Реала» — так, после класико в декабре 2011 года к Эррерину подбежал капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль. Они общались несколько минут, а потом выяснилось, что незадолго до матча у Агустина умерла жена — Пуйоль приносил соболезнования. Именно такими должны быть отношения между главными соперниками, когда дело касается беды.

Фото: Reuters

Главная история в карьере Эррерина приключилась 1 апреля 1998 года, когда «Реал» играл с действующим победителем Лиги чемпионов — дортмундской «Боруссией». Это был первый матч полуфинала, «Реал» к тому моменту не брал титул уже 32 года, поэтому напряжение царило сумасшедшее. Когда команды уже вышли на поле, случился настоящий кошмар: ворота, стоявшие напротив южной трибуны «Сантьяго Бернабеу», безжизненно рухнули в сторону рекламных щитов. Отыграл гимн Лиги чемпионов, команды обменялись вымпелами — и только тогда все заметили, что матч проводить невозможно. Просто представьте масштаб бедствия: «Реал» не мог начать одну из важнейших игр за 30 лет из-за упавших ворот.

Главный арбитр Марио ван дер Энде сразу увел команды в раздевалки и дал «Реалу» 30 минут на реанимацию ворот и спасение ситуации. Но этого оказалось слишком мало: на «Сантьяго Бернабеу» не было ни другого каркаса, ни запасных деталей для ремонта. Сотрудники «Реала» пытались заново установить штанги, но те все равно болтались и снова наклонялись назад.

Когда «Реал» охватила паника из-за вероятного технического поражения (0:3), на стадионе нашелся настоящий герой. Это был как раз Агустин Эррерин. Он предложил выпросить у судьи дополнительную паузу, чтобы съездить на тренировочную базу и привезти оттуда новые ворота. Как ни удивительно, судья согласился.

Тогда Эррерин и бывший вратарь «Реала» Мигель Анхель сели в микроавтобус и на полной скорости рванули на базу в сопровождении двух полицейских машин.

Уже на месте Эррерин понял, что на пропускном пункте никто не дежурит. Ворота закрыты, ключей с собой, разумеется, нет… Тогда, в свои 63 года, он бодро перелез через забор и открыл ворота изнутри — при этом порвав штаны.

Надо понимать, что в микроавтобус, на котором Агустин пригнал на базу, ни за что не поместились бы настоящие ворота. Как только Эррерин заметил на территории клубный грузовик, он радостно рванул искать водителя. «Я был на базе с племянником, мы только поужинали. И тут врывается Агустин, Мигель Анхель, восемь полицейских…» — вспоминал водитель Кандидо Гомес. Эррерин сразу закричал: «Если вы поможете нам загрузить ворота и перевезти их на стадион, мы дадим вам все, что вы захотите».

Оставалось только вытащить ворота со склада.

Но разве все могло закончиться так просто? Помещение, где хранились все тренировочные предметы, оказалось закрытым, а ключ от замка хранился непонятно где. Чтобы не тратить время на безуспешные поиски, мужчины героически сели в грузовик и протаранили дверь склада.

Обратный путь до стадиона занял меньше 8 минут. Грузовик мчал по Мадриду на скорости 90 км/ч, проезжал даже на красный свет и не обращал внимания на разметку — полицейские, ехавшие рядом со врубленными сиренами, все понимали и разрешали. «Я чувствовал себя каким-то премьер-министром. Мы могли превышать, не смотреть на светофор, а потом моментально вышли на стадион с 80 000 зрителей…» — отмечал водитель Кандидо Гомес.

Когда ворота протащили через тоннель и вынесли на поле, «Сантьяго Бернабеу» устроил спасителям овацию. «Агустин был весь белый. И если после того вечера у него не случился сердечный приступ, то этого не случится уже никогда», — добавил водитель Гомес.

Матч начался на час и пятнадцать минут позже запланированного — в 22.00 вместо 20.45. Фернандо Морьентес, забивший первый гол, потом рассказал, что из-за позднего начала он большую часть игры провел голодным, во втором тайме уже урчал живот. Но несмотря на все сложности, «Реал» победил действующего чемпиона 2:0 и прошел в финал, где вскоре взял седьмую Лигу чемпионов в истории.

Агустин благодаря этому спасению стал талисманом «Реала» и вскоре был повышен до старшего делегата «Сантьяго Бернабеу», а водителю заплатили 58 тысяч песет, подарили часы и мяч, подписанный игроками.

Но главное — в историю «Реала» оба вошли как полноправные победители Лиги чемпионов.