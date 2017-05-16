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Со скидками до 30%. В Минске в выходные пройдет стоковая ярмарка

17.05.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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В Минске в субботу и воскресенье — 20 и 21 мая — пройдет пятая ярмарка стоковых непродовольственных товаров. Распродавать товары со скидками будут больше 80 производителей и торговых организаций.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ярмарка будет проходит с 10.00 до 17.00 в районе Дворца спорта по проспекту Победителей, 4.

«В расширенной распродаже товаров примут участие представители фирменной торговли концерна „Беллегпром“, а также отечественные производители и торговые организации со всей республики. Фирменную продукцию представят более 80 участников», — рассказали в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Распродавать товары будут в том числе «Купалинка», «Алеся», «Элема», «Ромгиль-текс», «Полесье», «Свiтанак», «Калинка», «Сукно», «8 марта», «Надэкс», «Вяснянка», «Центр моды», «Евроодежда», «Галантэя», «Файбертек», «Трикотажторг», «БПХО», «Лента», «Смиловичская ВВФ», «ГОФ «Неман», «Луч», «НоВит», «Трикотажная фабрика Ареола», ОАО

— Покупателям предложат не только товары из коллекций, не реализованных в сезон, но и актуальные модели. На одной площадке можно приобрести товары разных групп со скидками больше 30%: швейные, трикотажные, галантерейные товары, одеяла, пледы, обувь и другое, — рассказывает в ГУПР. — Одновременно на ярмарке можно будет купить мясо, рыбу, овощи и продукцию общественного питания по доступным ценам.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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