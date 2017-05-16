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Ценой в 150 миллиардов долларов: Россия открывает для белорусских поставщиков рынок госзакупок

17.05.2017 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Ценой в 150 миллиардов долларов: Россия открывает для белорусских поставщиков рынок госзакупок

news.tut.by

Товары белорусского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые белорусскими лицами, смогут участвовать в тендерах госкорпораций России на тех же основаниях, что и российские.

Этот рынок оценивается в 150 млрд долларов, сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис.

В прошлом году правительство России приняло постановление, что на общих условиях в российских тендерах могут участвовать только отечественные — то есть российские компании. Данное положение противоречило нормам Евразийского экономического союза, пишет TUT.BY.

«Это постановление некорректно трактовалось российскими госкорпорациями. Они расценивали белорусские товары как зарубежные, и из-за этого наши товары не всегда оказывались конкурентоспособными. Мы провели переговоры с нашими коллегами из Минэкономразвития РФ, и вчера получили ответ, что российским государственным корпорациям разъяснено, что продукция с рынков стран-участниц ЕАЭС должна расцениваться как отечественная», — сказал Матулис.

В случае нарушения этих норм, белорусские компании смогут обжаловать решения российских госкорпораций в суде.

Рынок госзакупок в Беларуси в год составляет около 7 миллиардов долларов, в то время как российский — около 300, причем половину занимают российские госкорпорации.

На высшем уровне Россия официально пригласила белорусские компании участвовать в программах импортозамещения. Это дало предприятиям возможность участия в тендерах на госзакупки на льготных условиях. Но белорусская сторона не раз жаловалась, что не может конкурировать с российскими производителями, так как в России приоритет отдается своей продукции.

«Обеспечен якобы равный доступ. Россияне могут участвовать в белорусских не только в бюджетных госзакупках, но и в коммерческих тендерах. Но у соседей рынок госкорпораций в разы больше, чем рынок госзакупок. А туда на льготных условиях может войти только тот, кто имеет свое представительство в России. А это увеличение цены и снижение конкурентоспособности. Принципиальные решения приняты, но когда спускаешься к исполнению, не всегда все гладко», — объясняла в январе этого года TUT.BY Ольга Политико.

Власти Беларуси не раз заявляли, что необходимо устранять барьеры в торговле с Россией.
 

 
 
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