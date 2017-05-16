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«Беларуськалий» сокращает производство и экспорт

17.05.2017 11:51 — Разное | Ежедневник  
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«Беларуськалий» сокращает производство и экспорт

Причиной станут ремонтные работы, которые будут проводиться во второй половине 2017 года.

«Беларуськалий» снизит объем выпуска продукции и экспорт во второй половине 2017 года в связи с ремонтными работами, сообщила Белорусская калийная компаний.

«Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений», - говорится в сообщении.

«Остановочные ремонты будут проходить последовательно. В частности, в июле текущего года запланировано проведение капитального ремонта на первом рудоуправлении «Беларуськалия», - отмечают в БКК.

Проведение капитального ремонта запланировано в июле на первом рудоуправлении мощностью 265 тыс. тонн в месяц.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-феврале 2017 года увеличился на 61,3% до 977,2 тыс. тонн. Минск надеется на рост экспорта до 10 млн тонн по итогам 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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