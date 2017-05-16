БМЗ в январе-марте увеличил экспорт продукции через ТПС на 18%

Производство продукции в сортопрокатном цехе №2 БМЗ. Фото из архива

17 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Объем экспорта продукции Белорусского металлургического завод в январе-марте 2017 года, реализованной через собственную товаропроводящую сеть (ТПС), составил 350 тыс. т. Это почти на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за рубеж было отгружено 296 тыс. т металлопродукции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

По его словам, этому способствовало улучшение ситуации на мировых рынках, где наметилась тенденция увеличения спроса на металл. Поэтому субъекты зарубежной сбытовой структуры предприятия, оперативно отреагировав на изменившиеся условия, сумели нарастить объем продаж продукции.

В структуре продаж товаропроводящей сети основную долю сейчас занимает рынок Европы, на который приходится 62,3% объема реализации. С начала года оживление наблюдается на рынке Российской Федерации, где особенно заметен рост поставок такого вида продукции, как арматура. Доля российского рынка в структуре продаж ТПС составляет 33,1%.

В пятерку крупнейших стран-потребителей продукции Белорусского металлургического завода, реализуемой через ТПС, в январе-марте вошли Россия, Нидерланды, Германия, Польша и Литва.

Товаропроводящая сеть БМЗ насчитывает пять совместных предприятий (в Австрии, Германии, Китае, США и Объединенных Арабских Эмиратах), три торговых дома (два в РФ и один в Литве) и пять дистрибьюторов. Через нее реализуется более 60% заводской продукции.

Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки. Поставки товарной продукции за пределы республики составляют более 80% от объема производства.-0-