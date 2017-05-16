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Под Лунинцем мотоциклист при обгоне не справился с управлением: пострадали байкер и его пассажир
Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 16 мая, около 14.50, в Лунинецком районе. Об этом
По предварительной информации, 23-летний житель Микашевичей, управляя мотоциклом Suzuki, ехал со стороны Лунинца по дороге «подъезд к М10». На 3-м километре трассы при совершении обгона он не справился с управлением байка и допустил его падение на проезжую часть.
В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир Suzuki получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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ДТП произошло 16 мая, около 14.50.
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