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Под Лунинцем мотоциклист при обгоне не справился с управлением: пострадали байкер и его пассажир

17.05.2017 12:15 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 16 мая, около 14.50, в Лунинецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, 23-летний житель Микашевичей, управляя мотоциклом Suzuki, ехал со стороны Лунинца по дороге «подъезд к М10». На 3-м километре трассы при совершении обгона он не справился с управлением байка и допустил его падение на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир Suzuki получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
 
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