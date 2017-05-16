Под Лунинцем мотоциклист при обгоне не справился с управлением: пострадали байкер и его пассажир

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 16 мая, около 14.50, в Лунинецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, 23-летний житель Микашевичей, управляя мотоциклом Suzuki, ехал со стороны Лунинца по дороге «подъезд к М10». На 3-м километре трассы при совершении обгона он не справился с управлением байка и допустил его падение на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир Suzuki получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.