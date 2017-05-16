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Милиционеры нашли мужчину, который подстроил ДТП, повредив в авто женщины тормозные шланги
Милиционеры установили личность мужчины, который подстроил ДТП, умышленно повредив тормозную систему автомобиля. Об этом
Напомним, инцидент
Сотрудники милиции установили, что повредил тормозную систему автомобиля 48-летний мужчина. Оказалось, что потерпевшая является тетей его жены. «Гражданин периодически ссорился с супругой, та из-за этого уходила к тете. Тогда он решил, что раз жена уходит к родственнице, значит последняя и виновата в их семейных невзгодах», — рассказали в милиции.
Ночью подозреваемый проник во двор, где стоял Citroen потерпевшей и повредил в машине тормозные трубки. Однако уйти незамеченным не удалось, его увидела жена, которая в это время после очередного конфликта находилась у своей тети. Она же позже и рассказала обо всем сотрудникам милиции.
Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное приведение в негодность транспортного средства».
В УВД отметили, что ранее мужчина был судим за убийство. В начале 2000-х годов его жертвой стала теща — мать прежней жены. Тогда он убил женщину, закопал ее в огороде и посадил там картошку.
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Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное приведение в негодность транспортного средства".
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