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Милиционеры нашли мужчину, который подстроил ДТП, повредив в авто женщины тормозные шланги

17.05.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
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Милиционеры установили личность мужчины, который подстроил ДТП, умышленно повредив тормозную систему автомобиля. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, инцидент произошел в деревне Юровичи. 50-летняя женщина на Citroen, выезжая со двора частного дома, не справилась с управлением и съехала в кювет. По ее словам, когда она нажала на педаль тормоза, та провалилась. При осмотре тормозных шлангов выяснилось, что накануне ночью их кто-то сознательно повредил. К счастью, в этом ДТП оказалась повреждена только техника, женщина не пострадала.

Сотрудники милиции установили, что повредил тормозную систему автомобиля 48-летний мужчина. Оказалось, что потерпевшая является тетей его жены. «Гражданин периодически ссорился с супругой, та из-за этого уходила к тете. Тогда он решил, что раз жена уходит к родственнице, значит последняя и виновата в их семейных невзгодах», — рассказали в милиции.

Ночью подозреваемый проник во двор, где стоял Citroen потерпевшей и повредил в машине тормозные трубки. Однако уйти незамеченным не удалось, его увидела жена, которая в это время после очередного конфликта находилась у своей тети. Она же позже и рассказала обо всем сотрудникам милиции.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное приведение в негодность транспортного средства».

В УВД отметили, что ранее мужчина был судим за убийство. В начале 2000-х годов его жертвой стала теща — мать прежней жены. Тогда он убил женщину, закопал ее в огороде и посадил там картошку.

 
 
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Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное приведение в негодность транспортного средства".

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