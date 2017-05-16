Милиционеры нашли мужчину, который подстроил ДТП, повредив в авто женщины тормозные шланги

Милиционеры установили личность мужчины, который подстроил ДТП, умышленно повредив тормозную систему автомобиля. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, инцидент произошел в деревне Юровичи. 50-летняя женщина на Citroen, выезжая со двора частного дома, не справилась с управлением и съехала в кювет. По ее словам, когда она нажала на педаль тормоза, та провалилась. При осмотре тормозных шлангов выяснилось, что накануне ночью их кто-то сознательно повредил. К счастью, в этом ДТП оказалась повреждена только техника, женщина не пострадала.

Сотрудники милиции установили, что повредил тормозную систему автомобиля 48-летний мужчина. Оказалось, что потерпевшая является тетей его жены. «Гражданин периодически ссорился с супругой, та из-за этого уходила к тете. Тогда он решил, что раз жена уходит к родственнице, значит последняя и виновата в их семейных невзгодах», — рассказали в милиции.

Ночью подозреваемый проник во двор, где стоял Citroen потерпевшей и повредил в машине тормозные трубки. Однако уйти незамеченным не удалось, его увидела жена, которая в это время после очередного конфликта находилась у своей тети. Она же позже и рассказала обо всем сотрудникам милиции.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное приведение в негодность транспортного средства».

В УВД отметили, что ранее мужчина был судим за убийство. В начале 2000-х годов его жертвой стала теща — мать прежней жены. Тогда он убил женщину, закопал ее в огороде и посадил там картошку.