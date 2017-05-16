Возможен компромисс. Пособия декретницам собираются пересчитывать дважды в год

В резонансном предложении Министерства труда и социальной защиты пересчитывать пособия декретницам один раз в год вместо четырех, возможно, будет найден компромисс. Выплаты будут индексировать раз в полгода вместе с ростом средней зарплаты по стране. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказала председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.



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В конце 2016 года в парламент был внесен законопроект об изменениях в Закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». В Минтруда предложили пересматривать пособия, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, не ежеквартально, как сейчас, а один раз в год — 1 февраля. В ведомстве пояснили, что такой пересмотр пособий поможет унифицировать закон с другими выплатами.

Депутаты раскритиковали предложение Минтруда — по мнению парламентариев, «это не самый лучший способ сэкономить». Отметим, что предложение о ежегодном пересмотре пособий поступило на фоне серьезного дефицита бюджета Фонда соцзащиты населения.

Во время голосования по законопроекту в первом чтении пять депутатов высказались против. Семь — воздержались. Для белорусского парламента такое голосование выглядит практически демаршем. Изменения были отправлены на доработку.

В конце мая доработанный законопроект должен быть готов ко второму чтению. В нем будет предложен возможный компромисс — пособия родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, будут пересчитываться два раза в год, предположительно, 1 февраля и 1 августа.

«Пособие зависит от средней зарплаты по стране. Если зарплата за квартал не увеличилась, то и пособие остается прежним. Мы посмотрели на реальную практику прошлого года, которая показала, что пособие повышалось всего два раза вместо четырех. И решили предложить вариант и установить законодательно такую норму», — рассказала Людмила Макарина-Кибак.

Сегодня в Беларуси около 350 тысяч семей воспитывают детей до трех лет. Пособие на первого ребенка составляет 261,38 рубля в месяц (35% от средней зарплаты). На второго и последующих детей — 298,72 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 336,06 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).