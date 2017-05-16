Товар на Br29 тыс. конфисковали у индивидуального предпринимателя из Могилева

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У индивидуального предпринимателя из Могилева изъяли крупную партию одежды и обуви без документов на Br29 тыс., сообщили БЕЛТА в управлении внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД, отделения БЭП Октябрьского РОВД Могилева и представители ИМНС провели санкционированный осмотр гаража в частном секторе по улице Островского. В помещении правоохранители обнаружили 762 единицы одежды и обуви. Хозяйкой товара оказалась 31-летняя могилевчанка, которая является индивидуальным предпринимателем.

Как пояснил начальник ОБЭП Октябрьского РОВД Могилева майор милиции Александр Ефименко, ИП имеет несколько торговых точек на территории могилевских рынков. Товар индивидуальный предприниматель привозила из России для реализации, гараж арендовала для хранения некондиционного товара и вещей из старых коллекций. Однако соответствующих документов на эту одежду и обувь женщина предоставить не смогла.

Товар без документов на общую сумму более Br29 тыс. изъят. После составления протоколов индивидуальный предприниматель будет привлечена к административной ответственности.-0-