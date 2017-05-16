ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товар на Br29 тыс. конфисковали у индивидуального предпринимателя из Могилева

17.05.2017 12:19 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У индивидуального предпринимателя из Могилева изъяли крупную партию одежды и обуви без документов на Br29 тыс., сообщили БЕЛТА в управлении внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД, отделения БЭП Октябрьского РОВД Могилева и представители ИМНС провели санкционированный осмотр гаража в частном секторе по улице Островского. В помещении правоохранители обнаружили 762 единицы одежды и обуви. Хозяйкой товара оказалась 31-летняя могилевчанка, которая является индивидуальным предпринимателем.

Как пояснил начальник ОБЭП Октябрьского РОВД Могилева майор милиции Александр Ефименко, ИП имеет несколько торговых точек на территории могилевских рынков. Товар индивидуальный предприниматель привозила из России для реализации, гараж арендовала для хранения некондиционного товара и вещей из старых коллекций. Однако соответствующих документов на эту одежду и обувь женщина предоставить не смогла.

Товар без документов на общую сумму более Br29 тыс. изъят. После составления протоколов индивидуальный предприниматель будет привлечена к административной ответственности.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД, отделения БЭП Октябрьского РОВД Могилева и представители ИМНС провели санкционированный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Лунинцем мотоциклист при обгоне не справился с управлением: пострадали байкер и его пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика