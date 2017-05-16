Группа "Дрозды" презентовала клип на песню "Влюбляюсь". Режиссером выступил Александр Городко, оператором — Александр Алейников, и это первый опыт солиста группы Виталия Карпанова заказывать клип "под ключ".

"Я появился на съемках буквально на полчаса, снялся — и снова уехал. Сейчас сложно удивить публику, но мне понравился синопсис сценария, который предложила команда. Мы понимаем, что все чаще у группы нет времени на съемки — постоянно в разъездах. Объявляя конкурс, писал просто — кто может снять клип группе "Дрозды", приносите идеи", — рассказал Карпанов для Sputnik.

Он уверен, что песня не может существовать без клипа. Желательно, чтобы артист выпускал по клипу в месяц, причем высокого качества, потому что именно клип держит многих музыкантов на плаву. А при удачном стечении обстоятельств — расширяет аудиторию.

"Песня нехарактерна нам, она медленная. Но мы постарались сделать ее смотрибельной", — рассказал солист "Дроздов".

Съемки клипа проходили в одном из местных караоке. Итак, Sputnik презентует новый клип "Дроздов" — смотрите на превратности любви в клубном Минске.