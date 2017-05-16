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"Один пояс - один путь": завершился рабочий визит Лукашенко в Китай

17.05.2017 12:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всего на форуме были представлены более 100 стран. Общее количество гостей и участников форума составило около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.

Главы государств поделились мнениями о прошедшем в китайской столице форуме "Один пояс и один путь", проведение которого обсуждается уже во всем мире. Белорусский лидер признался, что обсуждал проведение мероприятия с представителями многих стран.

"Самым ярким и самым мощным (я за 20 с лишним лет работы Президентом такого не видел) было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление и проанализируем его дома. Это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление, — подчеркнул он. — Говорю не для лести. Это действительно мнение не только мое".

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Пекин с сыном Николаем. Для президента это 10 визит в Китай, для Николая — второй.

Беларусь и Китай договорились укреплять сотрудничество и развивать взаимодействие по новым направлениям.

 
 
Ссылка на источник 20
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Завершился форум "Один пояс - один путь", который проходил в Пекине 14 и 15 мая. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры форума.

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