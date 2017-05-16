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Студент БГУ победил в международном конкурсе IBM

17.05.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
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Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Бажанов одержал победу в международном конкурсе Great Minds компании IBM. Об этом сообщила пресс-служба БГУ.


Фото: Reuters

Great Minds — это конкурс на стажировку в одной из исследовательских лабораторий IBM в Цюрихе, Дублине, Найроби или Йоханнесбурге. Участвовать в нем могут студенты из Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Александр Бажанов прошел испытание и выиграл стажировку. Он присоединится к коллективу исследовательской лаборатории в городе Найроби — столице Кении. В ней работают 20 ученых, которые создают идентификационную систему для Кении и платформу для создания более сложных приложений.

Белорус будет работать над проектом «Биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн (Кения)». Эту тему он выбрал сам.

Конкурс Great Minds проходит уже в девятый раз. За все время только 70 студентов смогли попасть на стажировку в исследовательские лаборатории IBM. По данным БГУ, Александр Бажанов стал единственным белорусом, которому удалось это сделать.

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