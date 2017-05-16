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Видеофакт: тигрица появилась в одном из столичных ресторанов
17.05.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Хищник приехал из Москвы и уже неоднократно снимался в различных рекламах и даже в кино, так что он достаточно миролюбиво настроен к людям.
Тигрицу зовут Шакира. Планируется, что ресторан организует шоу-программу, в которой будет задействована и тигрица. Безопасность гостей в руках дрессировщицы, которая облачена в костюм античного воина.
Впрочем, и повоевать за тигра уже пришлось. В байнете обеспокоились условиями содержания тигра: белорусское законодательство предусматривает для тигров содержание в клетке площадью не менее 25 квадратных метров и высотой не менее трех метров. В ресторане заверили, что тигра в аренду взяли у московской компании, владеющей "современной системой воспитания хищников, рожденных в неволе".
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Ресторан-пивоварня "Друзья" в честь двухлетия со дня открытия караоке-бара установила у входа клетку с тигрицей, готовой к фотосессии. Смотрите на видео, как ведет...
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