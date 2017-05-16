ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: тигрица появилась в одном из столичных ресторанов

17.05.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Хищник приехал из Москвы и уже неоднократно снимался в различных рекламах и даже в кино, так что он достаточно миролюбиво настроен к людям.

Тигрицу зовут Шакира. Планируется, что ресторан организует шоу-программу, в которой будет задействована и тигрица. Безопасность гостей в руках дрессировщицы, которая облачена в костюм античного воина.

Впрочем, и повоевать за тигра уже пришлось. В байнете обеспокоились условиями содержания тигра: белорусское законодательство предусматривает для тигров содержание в клетке площадью не менее 25 квадратных метров и высотой не менее трех метров. В ресторане заверили, что тигра в аренду взяли у московской компании, владеющей "современной системой воспитания хищников, рожденных в неволе".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресторан-пивоварня "Друзья" в честь двухлетия со дня открытия караоке-бара установила у входа клетку с тигрицей, готовой к фотосессии. Смотрите на видео, как ведет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Студент БГУ победил в международном конкурсе IBM
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика