Видеофакт: тигрица появилась в одном из столичных ресторанов

Хищник приехал из Москвы и уже неоднократно снимался в различных рекламах и даже в кино, так что он достаточно миролюбиво настроен к людям.

Тигрицу зовут Шакира. Планируется, что ресторан организует шоу-программу, в которой будет задействована и тигрица. Безопасность гостей в руках дрессировщицы, которая облачена в костюм античного воина.

Впрочем, и повоевать за тигра уже пришлось. В байнете обеспокоились условиями содержания тигра: белорусское законодательство предусматривает для тигров содержание в клетке площадью не менее 25 квадратных метров и высотой не менее трех метров. В ресторане заверили, что тигра в аренду взяли у московской компании, владеющей "современной системой воспитания хищников, рожденных в неволе".