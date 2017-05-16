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В Пинске на нерегулируемом переходе Audi сбила первоклассницу
В Пинске под колеса Audi попала первоклассница. Об этом
Авария произошла 16 мая, около 19.30. По предварительной информации, 54-летний водитель Audi ехал по улице Савича в направлении деревни Заполье. Напротив дома № 9 он совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Девочка с травмами различной степени тяжести госпитализирована.
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