Беларусь во втором полугодии снизит экспорт калийных удобрений

Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений.

Остановочные ремонты будут проходить последовательно. Так, в июле запланировано проведение капитального ремонта на первом рудоуправлении Беларуськалия, сообщили в Белорусской калийной компании .

Мощность первого рудоуправления составляет около 265 тыс. тонн калийных удобрений в месяц. Здесь производятся как гранулированный, так и мелкий розовый продукт.