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Беларусь во втором полугодии снизит экспорт калийных удобрений

17.05.2017 12:44 — Разное | БДГ  
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Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений.

Остановочные ремонты будут проходить последовательно. Так, в июле запланировано проведение капитального ремонта на первом рудоуправлении Беларуськалия, сообщили в Белорусской калийной компании.

Мощность первого рудоуправления составляет около 265 тыс. тонн калийных удобрений в месяц. Здесь производятся как гранулированный, так и мелкий розовый продукт.

Напомним, что в 2016 году на «Беларуськалии» погибло сразу несколько рабочих. Так, 26 октября на промышленном складе упала люлька с рабочими из-за обрыва троса. В результате погиб рабочий. А 14 ноября в шахте ОАО «Беларуськалий» при устранении неисправности горной техники, обеспечивающей вырубку пород, был смертельно травмирован 22-летний рабочий подрядной организации, машинист горно-выемочных машин. 

 
 
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Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» произойдет снижение объемов выпускаемой...

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