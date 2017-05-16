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Беларусь во втором полугодии снизит экспорт калийных удобрений
Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений.
Остановочные ремонты будут проходить последовательно. Так, в июле запланировано проведение капитального ремонта на первом рудоуправлении Беларуськалия, сообщили в
Мощность первого рудоуправления составляет около 265 тыс. тонн калийных удобрений в месяц. Здесь производятся как гранулированный, так и мелкий розовый продукт.
Напомним, что в 2016 году на «Беларуськалии» погибло сразу несколько рабочих. Так, 26 октября на промышленном складе
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Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» произойдет снижение объемов выпускаемой...
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