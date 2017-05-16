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На Исламских Играх штангист перекрестился после удачной попытки

17.05.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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Камерунский штангист Дональд Киемех перекрестился на помосте после удачной попытки на Играх исламской солидарности, которые проходят в Баку, сообщает 1news.az.


Фото с сайта 1news.az

Ритуальный христианский жест выступающий на Исламских играх штангист совершил после того, как в рывке взял вес 136 кг. Вообще же в своей категории до 85 кг камерунский тяжелоатлет занял 6-е место.

Видео: 1newsTVonline

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Исламиада в Баку проходит с 12 по 22 мая, в соревнованиях в 20 видах спорта принимают участие атлеты из 57 стран, входящих в Спортивную федерацию исламской солидарности (СФИС).

 
 
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Камерунский штангист Дональд Киемех перекрестился на помосте после удачной попытки на Играх исламской солидарности, которые проходят в Баку.

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